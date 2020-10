Algérie: Le vote pour la révision de la Constitution est "un pas vers l'immunisation du pays"

M'sila — Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi, a déclaré vendredi à M'sila que le vote en faveur du projet de révision de la Constitution prévu le 1e novembre constitue «un pas vers l'immunisation du pays».

«L'Algérie a engagé un processus de réformes visant à maintenir la stabilité, à commencer par l'organisation de l'élection présidentielle, et maintenant le référendum sur le projet de révision de la Constitution qui s'inscrit dans le cadre des réformes décidées par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui avait promis une révision de la loi fondamentale du pays durant la première année de son mandat présidentiel», a déclaré M. Belmehdi qui présidait une cérémonie de remise des prix aux récitants du Saint Coran et aux Imams retraités à M'sila.

Le ministère des Affaires religieuses «est en mesure de convaincre les citoyens pour se diriger aux urnes lors de cette échéance électorale», a-t-il fait remarquer, soulignant que «la discipline et l'organisation observées au niveau des mosquées depuis leur réouverture, et le respect du protocole sanitaire dénote la capacité du secteur à le faire».

A cette occasion, M. Belmehdi a exhorté les citoyens en général et le personnel du secteur des Affaires religieuses et des wakfs en particulier, à «bannir le désintérêt vis-à-vis du référendum du 1er novembre» et à «exercer leur droit constitutionnel».

Et d'ajouter que «le projet de révision de la Constitution puise son essence des principes novembristes et tend à préserver la cohésion sociale et nationale, en sus de consacrer les revendications du Hirak populaire».

M. Belmehdi a saisi, en outre, l'occasion pour énumérer certains acquis réalisés dans son secteur, à l'instar de la Grande mosquée d'Alger, dont «l'ouverture est prévue en novembre».

Dans le cadre de la célébration du Mawlid Ennabaoui, des chaîses roulantes ont été distribuées aux personnes aux besoins spécifiques et des cartables scolaires aux élèves démunis, au titre d'une initiative menée par le Conseil Souboul el khairat relevant de la direction des Affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de M'sila.