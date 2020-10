Sénégal: L'ambassade du Portugal lance un concours d'art numérique sur les océans

Dakar — L'ambassade du Portugal au Sénégal a lancé un concours d'art numérique sur le thème "Les océans" afin d'encourager la conservation de ces étendues d'eaux à l'aide de l'outil numérique, a appris vendredi l'APS.

"Ce concours cherche à inspirer la création d'œuvres artistiques capturant les défis et l'importance de la relation entre l'humanité et l'océan. Les œuvres créées devraient sensibiliser le public à l'importance d'agir en faveur d'océans propres et sûrs", souligne un document transmis par les initiateurs.

Selon eux, le concours vise à "encourager les jeunes artistes à se renseigner sur les problèmes de l'océan, à partager leurs voix et à devenir des défenseurs de l'action environnementale et du développement durable à travers l'art numérique".

"Il ambitionne aussi de promouvoir la réflexion sur l'art et la technologie, la démocratisation de la culture et le dialogue interculturel", ajoutent-ils.

Seuls les candidats de nationalité sénégalaise et portugaise âgés de 15 à 30 ans peuvent y participer.

Les deux gagnants seront connus le 20 novembre après le vote du jury composé de cinq personnes désigné par l'ambassade du Portugal.

Les lauréats (un Portugais et un Sénégalais), participeront à l'exposition numérique finale, qui sera accessible via le site web de l'ambassade du Portugal au Sénégal et leurs œuvres seront publiées dans un catalogue numérique individuel.

Ils recevront également un prix monétaire d'un montant de 250 euros (environ 164.085 francs CFA) pour développer et produire leurs projets et travaux.