Sénégal: Mgr Benjamin Ndiaye annonce la reprise progressive du culte à partir du 1er novembre

Dakar — Les Offices religieux avec présence de l'Assemblée, suspendues depuis le mois de mars pour cause de Covid-19, vont reprendre progressivement dans les Diocèses, à partir du 1er novembre, a annoncé, vendredi, l'Archevêque métropolitain, Monseigneur Benjamin Ndiaye.

"Nous, vos Pères Évêques du Sénégal, dans une attitude de prière confiante au Dieu de toute miséricorde et de toute protection, assurés de l'intercession puissante de la Bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame du Rosaire, Reine de tous les Saints, sommes favorables, à partir du 1er novembre 2020, à la reprise progressive du Culte dans nos Diocèses", a t-il indiqué dans un communqué reçu à l'APS.

"Les conditions de faisabilité en vue d'une reprise normale du culte, sont laissées, à l'appréciation des pasteurs du lieu", ajoute le document signé par l'Archevêque métropolitain, Monseigneur Benjamin Ndiaye.

Selon l'Archevêque de Dakar, cette décision est prise suite "aux avis de médecins de la Communauté et autres personnes ressources" face notamment à "la tendance à la baisse de la courbe des contaminations dans notre pays, depuis plus d'un mois".

Il y a aussi "l'engagement responsable et déterminé des Communautés diocésaines et paroissiales à mettre en place un dispositif de sécurité sanitaire approprié et répondant aux normes édictées par les services du ministère de la Santé et de l'Action Sociale (... ), devant la faim de l'Eucharistie qu'éprouvent les fidèles, membres de nos communautés, privés de messes depuis des mois".

"Durant tout ce temps d'épreuves, non seulement vous avez développé et apprécié la valeur de la prière personnelle et en famille, mais vos Pasteurs, Prêtres et Évêques, n'ont cessé de célébrer l'Eucharistie et les Saints Mystères, en communion avec vous et pour vous", a ainsi souligné Monseigneur Benjamin Ndiaye.

Toutefois, s'agissant de la traditionnelle Commémoration des fidèles défunts, il préconise "une démarche individuelle et familiale des visites aux cimetières, en dehors de toutes cérémonies officielles et de prières communautaires organisées".

Il a aussi tenu à souligner que "ces nouvelles orientations n'entament en rien" à la "ferme détermination" de l'Eglise "à toujours chercher à préserver la santé et la vie de nos concitoyens".

"C'est pourquoi, conscients de la réalité de la maladie qui éprouve nos communautés et nos familles, nous continuons à vous exhorter à la prudence et à la responsabilité personnelle et collective", a-t-il fait part.

Ainsi, il a invité tous les fidèles à "vivre dans le strict respect des normes sanitaires édictées par les services compétents" et à demeurer "à l'écoute" des Pasteurs, Évêques et Prêtres, "dans un esprit de communion et de sauvegarde de la vie humaine qui est notre bien commun le plus cher".

"Nous n'ignorons pas que, sur le plan mondial, la situation actuelle de la pandémie est encore délicate. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains pays reviennent à des mesures restrictives concernant la mobilité des personnes", a-t-il rappelé.

Les responsables de l'Eglise demandant de "garder toujours à l'esprit, les mesures sanitaires telles que la limitation du nombre de participants aux Offices liturgiques, le respect de la distanciation physique, la mise en place d'un dispositif de lavage des mains au savon ou au gel hydro alcoolique ou encore le port obligatoire du masque".

"Les modalités d'hygiène pour l'offrande de la quête, la désinfection des lieux avant et après chaque célébration, le respect des consignes données par les membres du service d'ordre, lors des célébrations, à l'entrée des églises, comme à l'intérieur, et à la sortie, seront également de mise", selon le communiqué.

Monseigneur Ndiaye a dans la même veine, sollicité "particulièrement des prêtres, nos proches collaborateurs, une démultiplication des messes, surtout dominicales, pour offrir à beaucoup plus de fidèles la possibilité de participer à la Sainte Eucharistie, tout en évitant les grandes affluences".

Il a par ailleurs félicité et remercié "tous les fidèles chrétiens pour la longue attente vécue dans la foi, la patience et la dignité". "Nous nous confions encore au Seigneur, Maitre de la Vie, Dieu de tout réconfort et de toute consolation", a t-il conclu.