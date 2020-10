Maroc: Khénifra - Signature d'un accord pour le soutien des centres d'accueil mère-enfant en situation difficile

Khénifra — Un accord a été signé, récemment, à Khénifra, pour le soutien des centres d'accueil et de prise en charge des mères et des enfants en situation difficile au niveau provincial, et ce dans le cadre du programme mis en œuvre à cet égard par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

L'accord vise à fournir divers services de protection sociale et une assistance sociale aux enfants et aux mères en situation difficile dans la province de Khénifra et à améliorer les conditions d'hébergement et de prise en charge d'enfants en situation difficile, outre la réinsertion économique et professionnelle des mères.

L'accord a été signé par le Comité provincial du développement humain (CPDH), la commune de Khénifra et la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance (LMPE)-section de Khénifra, conformément à l'accord conclu entre l'INDH et la LMPE en octobre 2019 relatif à la création et l'équipement de centres d'accueil et de prise en charge des enfants en situation difficile.

Cet accord traduit, toutefois, la volonté de toutes les parties en vue de mutualiser les efforts, accroitre la coopération et la coordination dans l'optique d'assurer un fonctionnement dans les normes du nouveau Centre d'accueil mère-enfant de Khénifra, en phase finale de construction et d'équipement.