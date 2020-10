Ile Maurice: Conseil des ministres - Un «Premium Visa Scheme» pour attirer les étrangers à Maurice

La décision a été prise par le conseil des ministres ce vendredi 23 octobre. Un nouveau type visa sera mis en place pour attirer les étrangers à Maurice. L'argument mis en avant est que Maurice est Covid-Free.

Ce visa sera valide pour un an et sera renouvelable et vise à attirer plusieurs catégories de touristes, par exemple, ceux qui avaient prévu de visiter Maurice avant la pandémie ou encore, les retraités menacés par la Covid-19 dans leur pays de résidence. Les professionnels et investisseurs qui souhaitent venir avec leur famille et travailler à distance seront aussi éligibles. Idem pour les parents dont les enfants étudient à Maurice.

Les touristes souhaitant avoir ce Premium Visa devront être munis d'une assurance de santé et de voyage couvrant la période initiale de leur séjour. Ils devront aussi prouver que leur source principale de revenus n'est pas à Maurice et ce visa ne les autorisera pas à intégrer le marché du travail local. De plus, ils devront soumettre les documents relatifs à leur logement à Maurice et la raison de leur visite entres autres.