Soudan: Hamdoksalue la signature par Trump d'un décret pour retirer le pays de la liste du terrorisme

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdalla Hamdok, a salué la signature par le président américain, Donald Trump d'un décret visant à retirer le Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, en vue de s'adresser au Congrès américain d'annuler la législation qui a placé le Soudan sur la liste des pays parrainant le terrorisme, vers une restauration du statut de l'immunité souveraine au Soudan par l'approbation de la loi de paix au Soudan, qui immunise le pays contre toute réclamation similaire à l'avenir.

Dr Hamdok a tweeté vendredi pour exprimer ses remerciements au président Donald Trump pour sa signature du décret visant à retirer le Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme, disant: "Nous continuons à coordonner avec l'administration américaine et le Congrès pour achever le processus de retrait du Soudan de la liste dès que possible, et nous attendons avec impatience des relations extérieures qui servent au mieux les intérêts de notre peuple ».

La décision ouvrira la porte au retour du Soudan à la communauté internationale, au système financier et bancaire mondial et aux investissements régionaux et internationaux.

La décision contribuera également à faciliter les transferts de citoyens soudanais dans les pays de diaspora de manière saine et claire et par le biais d'institutions officielles, en optimisant l'utilisation de la technologie, en reconstruisant les institutions nationales telles que les lignes aériennes et maritimes soudanaises et les chemins de fer.

La décision de retirer le Soudan de la liste du terrorisme contribuera encore à améliorer les conditions de vie et économiques dans le pays.

Il convient de noter que la somme d'indemnisation de 335 millions de dollars a été déposée sur un compte conjoint selon un accord tripartite qui comprend des représentants du Soudan, des États-Unis et de la Banque des règlements internationaux dans laquelle le montant a été déposé.

L'accord tripartite stipulait que des indemnités seraient versées aux familles des victimes américaines après la suppression du nom Soudan de la liste du terrorisme et que le Soudan doit vérifier que toutes les opérations liées au processus de la levée sont terminées.