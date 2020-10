Congo-Kinshasa: Beni - La MONUSCO va renforcer la protection des civils dans le secteur de Rwenzori

communiqué de presse

La MONUSCO est en passe de renforcer sa présence dans le secteur de Rwenzori, Territoire de Beni, afin de protéger la population contre les attaques du groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF).

David Gressly, le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l'ONU en charge des opérations et de la protection en RDC l'a dit jeudi 22 octobre dans la localité de Kilya où il était en visite de travail de quelques heures.

Une visite au cours de laquelle il a rencontré les autorités locales mais aussi la société civile qui a exprimé son exaspération face à la multiplication, ces dernières semaines, des attaques des ADF dans la région.

« On était déjà au courant de la situation sécuritaire ici, c'est pourquoi on a déjà commencé les travaux ici à la base de Kilya, on veut construire une deuxième base non loin d'ici pour renforcer la protection des civils, » a déclaré David Gressly.

David Gressly a souhaité voir renforcé au sein des communautés le système d'alertes sécuritaires pour permettre une riposte plus rapide afin de protéger la population.

« Je suis venu avec notre responsable qui est chargé de la protection des civils qui va travailler avec nos équipes sur le terrain... et voir comment on peut travailler avec les communautés pour augmenter les alertes sécuritaires qui vont permettre, à mon avis, une riposte plus rapide pour permettre de protéger les civils, » a indiqué M. Gressly.

La MONUSCO va continuer d'examiner plusieurs volets pour sécuriser cette zone ensemble avec le gouvernement, l'armée et la police congolaises, a-t-il ajouté.