Madagascar: Soutien à la rentrée scolaire - Près d'une quinzaine d'écoles dotées de matériel

Les circonscriptions scolaires de Tana-ville et Atsimondrano ont reçu des appuis en équipements hier. Ces dons ont été remis pour renforcer le système de protection au plus près des écoles pour la rentrée scolaire. « La donation n'est pas réussie sans l'aide de plusieurs sociétés et ONG. Ces derniers ont grandement contribué.

Il s'agit de matériels pédagogiques, mais également de matériels de protection face au Coronavirus », indique Mahaliana Ravalison, représentant des donateurs.

Des distributeurs de gels alcooliques ont été également remis et seront employés dans chacune des écoles bénéficiaires. Le but, selon les explications, est d'équiper certaines écoles à par tir de la semaine prochaine. « Près de deux-cent enseignants des seize écoles vont bénéficier des masques et des matériels de protection. Des fournitures scolaires seront remises à des élèves dans les deux circonscriptions scolaires », enchaîne-t-elle. Ceci étant une aubaine pour les deux Cisco, selon les explications. « La Cisco de Tana-ville est passée par beaucoup de difficultés durant cette crise sanitaire. Les aides sont toujours les bienvenues, notamment à l'approche de la rentrée scolaire », indique Lalaina Ramananantony, chef de la Circonscription scolaire Antananarivo Renivohitra.