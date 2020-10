Madagascar: Immatriculation - Reprise du traitement des permis de conduire

Le centre d'immatriculation à Antananarivo continue d'élargir ses activités. Il reprend le traitement des nouvelles demandes de permis de conduire biométrique.

Ceux qui on t réussi les examens de permis de c onduire peuvent, désormais, se présenter avec leurs dossiers au centre d'immatriculation de Madagascar à Antananarivo (CIM). Ce département se remet au traitement des nouvelles demandes de permis de conduire, à partir du 26 octobre. Les détenteurs des anciens permis de conduire, rose ou « faux » biométriques avec les numéros se terminant par zéro et un, sont, aussi, les bienvenus au CIM.

Le remplacement de ces permis de conduire est, possible, dès lundi. Avec les mesures sanitaires contre l'épidémie de coronavirus qui sont, toujours, en vigueur, la réception des dossiers sera limitée. « Une cinquantaine de personnes seront reçues pendant les jours de réception. Ce chiffre augmentera, suivant l'évolution de la situation », explique Njara Rakotonandrasana, chef du centre d'immatriculation de Madagascar à Antananarivo. Les nouvelles demandes seront reçues tous les lundis, mercredis et vendredis à Ambohidahy. Le remplacement s'effectuera à son annexe à l'Alhambra à Ankadimbahoaka, les mêmes jours.

Cinq semaines

Le CIM annonce l'accélération du traitement des dossiers et la délivrance des permis de conduire. « Nous changeons de méthode de travail. Nous allons faire de notre mieux pour délivrer les permis dans la date indiquée dans le ticket de rendez-vous », ambitionne le chef du CIM. Ce délai de délivrance serait de cinq semaines, au maximum.

Le CIM fait appel, également, aux personnes qui ont déposé leurs dossiers avant le confinement, de récupérer leur permis de conduire à l'Alhambra Ankadimbahoaka. « Plus de deux mille permis de conduire ne sont pas récupérés, en ce moment », rajoute la source.

Le CIM va élargir les jours de réception des nouvelles demandes de carte grise. Les particuliers, les associations et les sociétés « non concessionnaires » pourront déposer leurs dossiers à Ambohidahy, tous les jours de la semaine. La réception des dossiers pour les concessionnaires ne change pas: tous les mardis et les jeudis, à Ankadimbahoaka. Entre le 21 septembre et le 21 octobre, trois mille dossiers ont été reçus par les agents du CIM. Deux mille ont été traités et seront délivrés, incessamment.