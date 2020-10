Madagascar: Commerce et développement - Mise en place d'un portail de suivi des ODD liés au commerce

C'est le fruit de la collaboration entre trois agences internationales, à savoir, l'OMC, la CNUCED et l'ITC.

« Le commerce joue un rôle important dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). A titre d'illustration, c'était un moteur de croissance économique qui a permis de réduire la pauvreté d'une manière globale tout en favorisant le développement socio-économique du monde entier, en particulier dans les pays en développement, au cours des 15 dernières années ». Yonov Frederick Agah, le directeur général adjoint, en charge du développement au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l'a évoqué lors du lancement officiel d'un portail de suivi des ODD liés au commerce. Ce portail en ligne a été mis en place suite à une collaboration entre trois agences internationales, à savoir, l'OMC, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et le Centre du Commerce International (ITC).

Guichet unique. Les récents progrès accomplis dans la réalisation de ces Objectifs de Développement Durable peuvent être consultés au niveau de ce portail en ligne, et ce, via l'adresse https://ODDtrade.org/ . Les utilisateurs pourront ainsi effectuer des analyses personnalisées des indicateurs de ces ODD liés au commerce, afin d'améliorer la compréhension de la relation entre le commerce et le développement dans le cadre de ce programme. « Ce portail de suivi des ODD liés au commerce a été conçu comme étant un guichet unique. On peut y consulter les statistiques officielles les plus récentes de leurs indicateurs», a soulevé la Secrétaire général adjointe de la CNUCED, Isabelle Durant. De son côté, la directrice exécutive de l'ITC, Pamela Coke-Hamilton, a fait remarquer que ce sont des données importantes pour les micros, petites et moyennes entreprises (MPME). En effet, « cela les aide à comprendre ce qu'il faut produire, quand le produire et où le vendre. Une chose dont on est sûr, le commerce est l'un des moyens les plus importants pour réaliser les ODD », a-t-elle conclu.