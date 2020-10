Madagascar: Andry Rajoelina à Ambatondrazaka - » Tous les Velirano seront réalisés «

» De tous les régimes qui se sont succédés, aucun n'a touché à cette route nationale 44. C'est la première fois qu'elle fait l'objet d'une réhabilitation... J'ai lancé le défi de réhabiliter cette route. Aujourd'hui, nous sommes ici pour prouver que nous avons respecté cette promesse « . C'est ce qu'a déclaré hier le président Andry Rajoelina devant la population d'Ambatondrazaka venue nombreuse au stade Rasolonjatovo.

En tournée dans la capitale de la Région Alaotra Mangoro hier, le Chef de l'Etat a réitéré qu'Ambatondrazaka fait partie de ses priorités. La RN44 reliant Ambatondrazaka - Moramanga figure parmi les grands défis de son premier quinquennat, tout comme la RN13 Ihosy - Fort Dauphin et la RN5A Ambilobe - Vohémar qui sont actuellement en cours de réalisation. Les travaux avancent à vitesse grand V en ce qui concerne la RN44. Hier, le Chef de l'Etat a donné le coup d'envoi de la deuxième phase du projet qui consiste à réhabiliter l'axe de 73 km reliant Vohidiala - Amboasary.

Il convient de rappeler que la première phase consiste à la construction du tronçon Morarano Gare - Vohidiala, actuellement dans la phase du bitumage. Outre les travaux de bitumage, un nouveau pont moderne sera aussi installé sur l'axe Vohidiala - Amboasary. D'après les explications du ministre de l'Aménagement du territoire et des Travaux publics, Hajo Andrianainarivelo, les travaux coûtent 165 milliards d'Ariary. C'est l'entreprise chinoise CRBC qui réalise ce projet d'envergure. « Si tout se passe bien, l'inauguration de la RN44 aura lieu l'année prochaine « , a annoncé le Chef de l'Etat.

Offensive de charme. En effet, Andry Rajoelina lance une véritable offensive de charme à l'endroit de la population d'Ambatondrazaka. Une circonscription longtemps considérée comme le fief de l'ancien président Marc Ravalomanana. Zandry Kely semble avoir réussi à changer la donne. A chaque étape de sa tournée régionale, il a été accueilli par une foule survoltée, qui a démontré son soutien à l'actuel homme fort du pays. A l'exemple de l'ambiance au stade Rasolonjatovo qui a été envahi par une vague orange hier.

Le président Andry Rajoelina y a réitéré que tous les Velirano seront réalisés. Il a d'ailleurs profité de la rencontre au stade Rasolonjatovo pour lancer une pique à l'encontre du député Fidèle Razara Pierre qui avait martelé que ce stade ne serait pas finalisé. Notons que cette figure du TIM et du RMDM était le grand absent de cette visite Présidentielle dans l'Alaotra Mangoro. » Nous allons répondre aux attaques et aux critiques par le travail et les réalisations « , a soutenu le Chef de l'Etat. Actuellement, la pose du tapis synthétique au stade d'Ambatondrazaka a déjà été finalisée. L'entreprise entame désormais la finition des tribunes. » Je reviendrai ici d'ici peu pour inaugurer ce stade « , a martelé le Chef de l'Etat.

Changement. Hier, Andry Rajoelina a également visité les travaux de construction du Pont Manaingazipo dont 60% des travaux ont déjà été achevés. Ce projet entraînera le bitumage de l'axe Vohidiala - Manakambahiny Ouest. Lors de cette descente, Andry Rajoelina a annoncé que désormais, il faudra enterrer l'appellation Manaingazipo. Ce pont sera désormais appelé Pont Fihariana car il marquera le changement et le développement d'Ambatondrazaka, a-t-il lancé.

Une manière à lui d'exprimer sa volonté et son intention d'apporter le véritable changement dans l'Alaotra Mangoro. « Longtemps oubliée et ignorée, la population de cette ville ne mérite plus de vivre dans l'insalubrité « , a-t-il annoncé. Lors du meeting au stade Rasolonjatovo, il n'a pas hésité à interpeller le Maire d'Ambatondrazaka par rapport à la l'insalubrité flagrante de la ville. Par ailleurs, il a offert un camion benne et cinq bennes à ordures à la commune urbaine d'Ambatondrazaka pour assurer l'assainissement.

Rénovation. Andry Rajoelina a également inauguré l'aérodrome qui vient de faire l'objet d'une rénovation, reliant à présent Ambatondrazaka au reste du pays. L'aérodrome local vient de se doter d'un nouveau bâtiment aux normes et a été transformé en aérogare secondaire, qui assurera des vols réguliers. Avant l'épidémie de Covid-19, cet aérodrome accueillait deux vols par semaine venant d'Antananarivo et de Toamasina. A entendre les explications du ministre des Transports, des travaux d'extension de 400m sont prévus sur la piste afin que cet aérogare puisse, à terme, avoir la capacité de réceptionner des avions de type ATR. Les travaux réalisés incluent également la construction d'un parking, l'éclairage et le bitumage de la route de l'aéroport Feramanga.

Le président de la République est également venu vérifier l'avancée des travaux de la construction de l'axe de la route Pont Kafé jusqu'à la commune d'Ambandrika, assurée par l'entreprise COLAS. Il s'est ensuite rendu au bureau de la Paositra Malagasy pour lancer la distribution des Tosika Fameno. 7 000 familles à Ambatondrazaka recevront une aide financière de 100 000 Ariary chacune de la part de l'Etat, en collaboration avec le PAM. Les bénéficiaires percevront le Tosika Fameno pendant trois mois, a annoncé le président Andry Rajoelina. 5 447 autres familles bénéficieront quant à elles des Vatsy Tsinjo. 2 200 personnes ont récupéré leur part hier lors du lancement de la distribution qui s'est déroulé au stade Rasolonjatovo.

L'inauguration de la nouvelle EPP manara-penitra d'Ambatondrazaka a également marqué cette visite présidentielle. Pouvant accueillir jusqu'à 600 élèves, cet établissement est doté d'un terrain aux normes, d'une salle informatique, d'une bibliothèque et d'une cantine scolaire. Le Chef de l'Etat a réitéré que l'inscription dans les écoles publiques sera gratuite dans tout Madagascar et pour ce faire, l'Etat a débloqué une caisse école de 16 milliards d'Ariary. Comme tous les enfants malgaches, les élèves de l'Antsihanaka ont reçu leur part de kits scolaires.