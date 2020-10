Madagascar: Télévision numérique - Startimes étoffe ses offres

StarTime continue d'améliorer ses offres dans le but de satisfaire ses abonnées et ses futurs abonnés. C'est ainsi par exemple que Toonami vient étoffer une offre déjà fournie de chaînes jeunesse de Startimes, qui priorise les familles en mettant en avant son nouveau partenariat avec Warner Media.

« Les familles sont la priorité de StarTimes et ce nouveau partenariat avec Warner Media vient encore une fois le prouver. », explique Joyce Zafera, la responsable communication et relations publiques de Startimes Madagascar. Chaîne du groupe Warner Media, Toonami est déjà diffusée dans sa version anglaise par StarTimes en Afrique où elle se classe régulièrement en tête des audiences des chaînes jeunesse. « Nous sommes persuadés que cette chaîne deviendra rapidement aussi populaire qu'en Afrique anglophone. StarTimes et Warner Media coopèrent depuis de nombreuses années pour la diffusion de plusieurs chaînes, parmi lesquelles Cartoon Network, Boomerang, Boing, WarnerTV ou encore CNN »

StarTimes a également opéré une refonte de sa chaîne Sports Premium qui est dorénavant consacrée au championnat espagnol de football La Liga pour encore plus de plaisir pour ses abonnés. En parallèle des matchs seront également programmés sur les autres chaines sport de StarTimes. Toute une série d'émissions hebdomadaires consacrées au football espagnol : La Liga Highlight Show, La Liga World, La Liga Show ainsi que des émissions spéciales telles que l'émission Panorama, qui passera en revue chaque semaine le reste de l'actualité sportive.

D'autres compétitions de premier plan sont également diffusées telles que les Coupes d'Angleterre, d'Italie, d'Espagne et la récente Ligue des nations UEFA, qui trouveront leur place à l'antenne en direct. Le Clasico sera également au menu. Et encore mieux pour une expérience de la vie en numérique, StarTimes baisse les prix de ses téléviseurs. « Nos produits sont proposés à des prix inférieurs à ceux du marché et sont garantis », selon toujours Joyce Zafera.