Algérie: Exercice de simulation d'un séisme pour évaluer l'efficacité du dispositif de secours

Alger — La Direction générale de la Protection civile organise samedi une manœuvre de simulation pratique d'un tremblement de terre dans la wilaya de Boumerdès afin "d'évaluer l'efficacité" du dispositif de secours sur le plan opérationnel et de gestion, indique un communiqué des services de communication de cette institution.

La manœuvre de simulation consiste en un "tremblement de terre d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter dont l'épicentre est situé à 8 km au nord de la commune de Boumerdès, occasionnant des pertes en vies humaines et des dommages importants sur le tissu urbain, les infrastructures et les habitations, la zone fortement touchée étant celle des communes de Boumerdès et Zemmouri, avec une rupture totale des réseaux de télécommunications", précise la même source.

Prendront, également, part à cet exercice des détachements de renfort des wilayas de Boumerdes, Médéa et Bouira, ainsi que 140 participants représentant les organes de communication et information, tels que l'Agence spatiale algérienne, Algérie Télécom Satellite, l'Agence nationale des fréquences, Algérie Télécom et des opérateurs de téléphonie mobile.

Il s'agit concrètement de tester "le fonctionnement des différents niveaux de la chaîne de commandement, la couverture et l'organisation des transmissions, la coordination avec le module télécom en cas de rupture des réseaux de télécommunications, l'interopérabilité des détachements de renfort et les techniques opérationnelles de sauvetage-déblaiement".

L'exercice permettra, aussi, aux acteurs des services de télécommunications de vérifier dans des conditions proches du réel "la continuité des services télécom et de tester le déploiement des équipements, la coordination entre les différents opérateurs et l'itinérance des réseaux des différents opérateurs".

La ville de Boumerdes avait été secouée le 21 mai 2003 par un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter qui avait fait plus de 2.000 morts et de 10.000 blessés.