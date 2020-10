Egypte: Le pays félicite le Soudan pour les récents développements favorisant son retrait de la liste noire des USA

Le ministère des Affaires étrangères a félicité le Soudan pour les récents développements importants qui favoriseront le retrait du pays de la liste des Etats soutenant le terrorisme, décision qui sera approuvée dans la période à venir.

Le ministère a souhaité que cette décision des Etats-Unis marque le début d'une nouvelle étape dans les relations constructives entre Khartoum et Washington pour réaliser les intérêts des deux bords.

Le ministère a adressé ses voeux sincères aux autorités et au peuple soudanais, pour ces avancées impotantes et souhaité que les longues années d'isolement politique et économique en raison de l'inscription de leur pays sur ladite liste prennent fin.

Le ministère des Affaires étrangères s'est dit confiant en ce que ce nouveau progrès amorce un nouvel horizon vers la prospérité et permette au Soudan de récupérer son rôle efficace sur les scènes arabe et africaine de sorte à répondre aux ambitions de son peuple de paix et de développement.