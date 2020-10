Angola: Visite des ministres zambiens à Lobito

Lobito — Les ministres zambiens des transports et du logement et du développement des infrastructures, Lole Kafwaya et Vicente Mwala, ont évalué vendredi le degré d'opérationnalité du chemin de fer de Benguela (CFB) et du port de Lobito.

Pendant les visites, les deux gouvernants ont reçu des informations sur le fonctionnement de ces institutions, qui font partie du couloire de Lobito, en mettant l'accent sur les données sur les volumes de marchandises manipulés au cours des derniers mois.

Le couloire de Lobito commence au Porto de Lobito, traverse le territoire angolais vers l'Est et passe les régions minières de la République démocratique du Congo, dans la province du Katanga et celle de Copperbelt en Zambie.

A l'issue de la visite, le ministre zambien des transports, Lole Kafwaya, a été impressionné et a assuré la relance des relations commerciales et culturelles qui existent déjà entre les deux peuples et qui, selon lui, apportent le développement de la région.

Pour Lole Kafwaya, la visite à Lobito a été un atout, dans la mesure où, il a pu constater le potentiel du couloire de Lobito.