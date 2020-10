Angola: La FAO lance plus de 200 champs-écoles dans le sud du pays

Lubango — 225 champs écoles seront créées plus tard ce mois-ci dans les provinces de Huíla, Namibe et Cunene, dans le but d'accroître la résilience des familles paysannes et de contribuer à l'amélioration de la production agricole.

L'installation de ces champs-écoles, sous la responsabilité du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et financée par l'Union européenne (UE), coûtera 6,6 millions d'euros, au profit de 7.785 petits agriculteurs ruraux.

Le projet, dénommé Renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Angola (FRESAN), s'inscrit dans le cadre du Plan de développement national visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à travers la promotion d'une agriculture durable.