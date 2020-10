Maroc: Une équipe d'étudiants entrepreneurs de Fès distinguée

La micro-entreprise SICOM, créée par des étudiants entrepreneurs de l'Université Sidi Mohammed ben Abdellah (USMBA) de Fès, a remporté la compétition nationale de la meilleure jeune entreprise -Injaz Al Maghrib-, organisée récemment en ligne.

Neuf juniors entreprises universitaires étaient en compétition pour décrocher la première place de ce concours, qui encourage la culture entrepreneuriale, la créativité et l'esprit d'initiative chez les étudiants. La gagnante représentera le Maroc dans une compétition arabe, programmée en décembre prochain, rapporte la MAP.

"C'est une expérience enrichissante qui vise à améliorer l'insertion économique et sociale des jeunes et à soutenir et accompagner ceux qui veulent expérimenter le parcours de la création d'entreprise", s'est félicité le président de l'USMBA, Radouane Mrabet, qui a reçu l'équipe de SICOM, qui regroupe des élèves ingénieurs de la filière "systèmes intelligents, communicants et mobiles" de la faculté des sciences et techniques (FST), relevant de l'USMBA. Avant de décrocher son billet pour la compétition nationale, chacune des équipes avait participé à un concours régional. Selon le format adopté, chaque groupe d'étudiants crée une microentreprise, choisit les membres de son comité de direction, conçoit un produit ou service, conduit l'étude de faisabilité, place les actions de la société à constituer, établit un business plan, produit, commercialise et liquide l'entreprise en fin d'année.

Ils suivent ainsi tout le cycle de vie de l'entreprise. Après quatre mois de formation, de suivi et d'encadrement en entrepreneuriat, cinq micro-entreprises de l'USMBAavaient participé à la compétition régionale de la meilleure junior entreprise 2020, quis'est déroulée, en ligne, le 15 mai dernier. Il s'agissait de "UCAN", une plateforme d'accompagnement qui favorise la création des start-up par de nouveaux entrepreneurs porteurs d'idées innovantes, "Brain & Gain", plateforme web et application mobile qui offre la possibilité de publier et promouvoir les recherches et les projets des étudiants entrepreneurs, "Women Trip Adventure", qui propose des voyagestouristiques 100% féminins, "KhiDmAti", une microentreprise qui permet de rapprocher artisans et clients, et enfin "SICOM". Cette dernière a développé un système appelé "PASS", quifacilite l'ouverture et la fermeture à distance (sans télécommande) de toutes sortes de portails, tout en garantissant une sécurité et une fiabilité maximales.