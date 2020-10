Maroc: Réélection du Maroc au sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture

Le Maroc a été réélu, en la personne d'Abdallah Ounnir, comme membre du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture (SPT), lors des élections tenues, jeudi à Genève, durant la huitième réunion des Etats parties aux protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT).

La réélection du candidat marocain à ce Sous-comité est une nouvelle consécration du du Maroc aux organes des droits de l'Homme de l'ONU, d'autant qu'elle constitue une reconnaissance indéniable de l'engagement irréversible de notre pays sur la voie de la consolidation de l'Etat de droit, de la démocratie et du respect et protection de tous les droits de l'Homme dans leur indivisibilité, conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger dans un communiqué. Cette réélection vient également renforcer la présence du Maroc dans les organes onusiens des droits de l'Homme, souligne le ministère, qui note qu'il s'agit là d'un quatrième succès d'affilée en l'espace d'un mois pour les candidatures du Royaume du Maroc aux organes des droits de l'Homme de l'ONU.

Ce nouveau succès diplomatique est le fruit d'une campagne diplomatique de promotion d'envergure menée par le ministère des AE en faveur de cette candidature auprès des Etats parties aux protocole facultatif à la Convention contre la torture et zutres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT), précise la même source Abdallah Ounnir, professeur universitaire et chercheur dans les domaines du droit privé, droit pénal international et humanitaire, a occupé, lors de son premier mandat au SPT, les postes de vice-président, de rapporteur et de chargé des questions de jurisprudence au sein de cet organe onusien.

Le Maroc, qui est partie de l'OPCAT depuis 2014, a mené des efforts conséquents dans la lutte contre la torture, traduits par la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel, par l'engagement d'une panoplie de réformes pour renforcer la prévention des mauvais traitements et la protection des personnes privées de liberté, ainsi que par l'instauration d'un Mécanisme national de prévention de la torture (MNPT), tel que prévu par l'OPCAT.