Algérie: La révision de la Constitution une priorité pour le pays qui vit une "phase cruciale"

ALGER - Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a estimé, samedi à Oran, que la priorité pour l'Algérie qui vit, actuellement, une "phase cruciale" est celle de "la révision de la Constitution" et "s'en remettre au peuple qui exprimera sa voix en toute liberté et souveraineté", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Mettre le pays sur la bonne voie requiert impérativement la détermination des priorités. Il n'y a aucun doute que la priorité, qui s'impose en cette phase cruciale que vit l'Algérie, est celle de la révision de la Constitution soumise au référendum populaire et s'en remettre au peuple qui exprimera sa voix en toute liberté et souveraineté, quant à sa conviction concernant les amendements constitutionnels proposés", a-t-il souligné dans une allocution prononcée lors d'une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la 2ème Région militaire, tenue à l'occasion d'une visite de travail et d'inspection dans la région.

Il a expliqué, à ce titre, que ces amendements visent "plus particulièrement à ancrer l'équilibre des pouvoirs, associer les jeunes et la société civile dans le processus de construction de l'Algérie nouvelle et veiller au respect des droits fondamentaux et des libertés".

Par la suite, le Général de Corps d'Armée a présidé une réunion de travail, en présence des directeurs régionaux, des responsables des Services de sécurité et des Commandants des Secteurs opérationnels, lors de laquelle il a suivi un exposé global présenté par le Commandant de Région, portant sur la situation générale en territoire de compétence.

Auparavant, Saïd Chanegriha a observé à l'entrée du siège du Commandement de la Région, en compagnie du Général-Major Hadj Laaroussi Djamel,

Commandant de la 2ème Région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du feu Moudjahid "Boudjenane Ahmed dit Si Abbas", dont le siège du Commandement de la Région porte le nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et celle de nos valeureux Chouhada, ajoute le communiqué du MDN.