Soudan: Deux responsables de l'ONU et de l'Union africaine prévus au pays

Khartoum — Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et le Commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, Smaїl Chergui, se rendront au Soudan du 24 au 26 octobre 2020, selon un communiqué des Nations Unies.

La visite conjointe vise à renforcer l'important partenariat entre l'ONU et l'Union africaine, et se concentrera sur l'opération conjointe de l'Union africaine et des Nations Unies au Darfour (MINUAD) et sa réduction progressive.

Lacroix et Chergui se réuniront au Soudan avec plusieurs responsables, dont le Président du Conseil de souveraineté et le Premier Ministre, pour discuter de la situation générale au Darfour et de la mise en œuvre du mandat de la MINUAD, en particulier les questions relatives à la réduction progressive de la mission, en plus de participer à la 28e réunion du mécanisme de coordination trilatérale sur la MINUAD, le 25 octobre.

Lacroix et Chergui se rendront à El-Fasher, dans la région du Darfour, pour rencontrer des représentants du gouvernement local et organiser une vidéoconférence avec le personnel de la MINUAD pour les remercier pour leur travail de protection des civils, les défis posés par la pandémie de COVID-19 et à l'appui de l'accord de paix de Juba signé récemment.