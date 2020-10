Cameroun: Ngoulessaman - Des dons pour les écoles

A travers la Fondation Abondo Ebengue Michel, du matériel didactique et sportif a été remis aux services publics du canton Mvi'i-Nord II.

Un matériel didactique et de bureau, pour appuyer les services publics installés à Ngulessaman. Notamment les cartons de craie, des stylos, des cahiers pour les élèves et enseignants de la maternelle et de l'école publique, des médicaments et trousse de secours pour le centre de santé et le poste de gendarmerie, sans oublier le matériel de bureau pour le centre secondaire d'état-civil de Ngoulessaman.

Cet important don a été remis par Rodrigue Abossolo Abondo, président de la Fondation Abondo Ebengue Michel, défunt chef visionnaire de deuxième degré du canton Mvi'i-Nord II dans l'arrondissement de Mengong, département de la Mvila, région du Sud. Emmanuel Menzepo, sous-préfet, qui a présidé la cérémonie, a saisi l'occasion pour appeler tous les fils de ce canton à s'unir, pour le développement économique de leur contrée. Pour le donateur, après la mort de son défunt père, qui a régné pendant 28 ans à la tête du canton, son œuvre sociale devrait normalement se poursuivre, à travers des regroupements tels que la Fondation dont il dirige.

Et, la mayonnaise semble vouloir prendre à Ngulessaman. Pour la seconde fois consécutive depuis 2015, la Fondation vient ainsi de remettre un important don, qui va s'élargissant au fur des années. Les dons de 2016 appellent donc tous acteurs de développement socio-éducatif à soutenir et à accompagner les efforts de l'Etat, dans l'encadrement et l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Emmanuel Menzepo a recommandé aux bénéficiaires du don, de le mériter en faisant bon usage du matériel qui leur a été remis.