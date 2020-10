Seychelles: Les Seychelles votent pour élire leur nouveau président

La grande majorité, des Seychellois, vote aujourd'hui pour le troisième et dernier jour des élections législatives et présidentielles à travers Mahe Praslin et la Digue.

Environ 90 % des 74 600 électeurs votent aujourd'hui.

Devant tous les bureaux de vote bien avant l'ouverture plusieurs personnes se sont rassemblées pour accomplir le plus tôt possible leur devoir électoral.

Le bureau de vote de Bel Ombre, au nord de Mahé, il y a 3 261 personnes qui sont inscrit sur la liste électorale.

Le vote se déroule dans l'école secondaire du district.

La file d'attente était très longue en dehors de l'école et débordait dans la rue, certains électeurs seychellois se protégeaient du soleil avec leur parapluie.

« Je suis arrivée à 4h45 il y avait déjà 89 personnes devant moi, au début c'était un peu doucement, mais après c'était ok » a dit Yvonne Balthilde 63 ans.

Le bureau de vote de Bel Ombre a ouvert avec 24 minutes de retard sur l'horaire normal, qui était prévue à 07h00.

« On a eu quelques problèmes dans les procédures, mais maintenant cela va, on va rattraper notre retard » a dit Jerry Souris responsable du bureau de Bel Ombre.

Il a indiqué que dû aux mesures mises place par le département de la santé, ils ont été obligés d'arrêter le processus pour désinfecter les équipements, car les gens les touchaient.

Pour cette élection présidentielle, il y a 3 candidats en lice.

La première personne à voter, c'était le président Danny Faure qui a voté dans son district de Beau Vallon dans le nord .

« J'ai décidé de venir très tôt pour aller encourager les Seychellois à accomplir leur devoir, et cette après-midi, j'irai à Praslin et à La Digue » a dit Danny Faure.

« Je pense remporter ces élections, et je respecterais le choix et la volonté du peuple seychellois » a dit le président Faure.

Quant au candidat de l'opposition, Wavel Ramkalwan. Il a lui voté avec sa femme et ses enfants ce matin vers 11h00 dans le bureau de Rivière anglaise.

Ramkalawan a fait la tournée des districts du pays pour voir, comment se déroulent les élections.

« J'ai commencé ma journée par la Digue et je suis ensuite venu à Mahe, et après, je vais continuer comme cela, en espérant que je pourrais me rendre dans l'ensemble des districts du pays, cet après-midi » a dit Ramkalawan.

« Jusqu'à maintenant il n'y a pas de raison pour ne pas reconnaître les résultats, car tout se déroule bien » a dit Wavel Ramkalawan.

A midi 32.3 % des électeurs avaient accompli leur devoir électoral.

Les résultats des élections présidentielles et législatives sont attendus dans la soirée.