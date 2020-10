Cote d'Ivoire: Région de la Nawa - Inaugurant plusieurs infrastructures, Alain-Richard Donwahi invite les populations à s'inscrire dans le développement

Le ministre Alain-Richard Donwahi, président du Conseil régional de la Nawa a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures dans la Région les 20, 21 et 22 octobre 2020.

En effet, le commissariat de police et le Collège moderne de Buyo, l'école primaire de Niorouhio dans le département de Gueyo, le marché moderne de Yabayo, la maison des Chefs et la médiathèque de Mayo, dans le département de Soubré ont été officiellement remis aux populations.

Par ces réalisations le ministre à inviter les populations de la Nawa à s'inscrire dans le développement en votant le candidat du Rhdp : "Avec Alassane Ouattara c'est le développement assuré de nos villages, de nos villes et de toute la Côte d'Ivoire. Le ministre a rassuré les populations de ce que, une fois élu, le Président Ouattara continuera de développer la Côte d'Ivoire dans un climat de paix, de cohésion et de sécurité́."

Selon le Ministre Alain-Richard Donwahi, Directeur régional de campagne Rhdp de la Nawa, ces réalisations entrent dans le cadre des actions de développement initiée par le Conseil Régional de la Nawa. Même si la réalisation de ses infrastructures témoigne de la vitalité et du dynamisme de la Région. Il faut reconnaitre que ces actions ont été possibles grâce au gouvernement.

L'éducation étant une priorité pour le Président Alassane Ouattara, le projet de construction de bâtiments scolaires et des bureaux de leurs responsables, a été priorisé dans tous les Départements de la Nawa. C'est dans cette logique que le président du Conseil Régional a procédé à la remise des clés des bâtiments scolaires, de l'école primaire de Niorouhio dans le département de Gueyo le 21 octobre 2020.

Ce même jour à A Yabayo, le président du Conseil Régional de la Nawa a inauguré le marché de gros de produits vivriers, en présence des femmes de la localité, venues, nombreuses, assister à la cérémonie. A cette cérémonie, il a exhorté les récipiendaires à prendre soin de cette infrastructure en la maintenant dans un état de propreté. Le marché moderne de Yabayo accueillera une centaine de commerçantes de vivriers.

Notons aussi qu'il a équipé le campement de Bertinkro, dans la sous-préfecture d'Okrouyo, de 10 lampadaires solaires pour l'éclairage de la localité.

Le collège moderne de Buyo a été inauguré par le ministre Alain-Richard Donwahi, la veille, le 20 octobre ainsi que le commissariat de police qui vient en complément de la brigade de gendarmerie de la ville. Selon lui le de développement impose la sécurité des biens et des personnes.

Par ailleurs, les chefs traditionnels n'ont pas été oubliés par cette vague de réalisations. En effet, le centre multiethnique de médiation et d'arbitrage de Soubré, communément appelé la « Maison des chefs », est désormais fonctionnel. Il a été officiellement inauguré le 22 octobre par le Ministre Alain-Richard Donwahi en présence du corps préfectoral et des chefs traditionnels de la Nawa, seulement 4 mois après la pose de la première pierre. Cet édifice est composé d'un bâtiment administratif, d'une salle de médiation, de logements, et d'un réfectoire.

Rappelons que la maison des chefs de Soubré d'un coût de 50 million de FCFA, est un don de Mme Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité et de la Cohésion Sociale et vise à offrir un lieu de rassemblement digne de nos chefs traditionnels.

Le 23 octobre, le Ministre Alain-Richard Donwahi a officiellement ouvert les portes de la médiathèque flambant neuve de la commune de Mayo. Espace culturel destiné aux enfants et aux jeunes, la médiathèque de Mayo est équipée d'ordinateurs, de livres et d'un accès à internet. Elle abrite, également en son sein la radio communale. Elle répond à l'ambition de Mme le Maire de Mayo, Laure Donwahi, d'offrir à la population locale un accès illimité à la culture et une ouverture sur le monde.

Au cours de toutes ces inaugurations, le Ministre Alain-Richard Donwahi a fait de plusieurs dons aux différentes populations, notamment des bâches, des chaises, des tables-bancs, du matériel bureautique et informatique.