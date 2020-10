Malawi: Signature de quatre accords de coopération couvrant divers domaines

Rabat — Le Maroc et le Malawi ont signé, samedi à Rabat, quatre accords couvrant les domaines de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du logement, du développement urbain, de l'eau et de l'assainissement.

Ces accords ont été conclus suite aux entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Malawi, Eisenhower Nduwa Mkaka, à l'occasion de la visite de travail qu'il effectue au Royaume.

Dans un point de presse à l'issue de la signature de ces accords, M. Bourita a indiqué qu'il s'agit de 4 mémorandums d'entente "importants" qui viennent renforcer les relations bilatérales et consolider le cadre juridique du partenariat entre le Maroc et le Malawi.

"Nous avons établi une feuille de route de coopération pour les années à venir", avec notamment l'augmentation du nombre de bourses accordées aux étudiants du Malawi au Maroc, aussi bien dans les instituts académiques que dans les centres de formation professionnelle, a-t-il relevé, précisant que le nombre de ces bourses devrait s'élever à 100 par an.

Les deux parties ont également convenu de relancer le projet de coopération intégrée dans le domaine de l'agriculture, tout en entamant des contacts pour établir une coopération dans le domaine des énergies renouvelables, et tout particulièrement l'énergie solaire, a précisé M. Bourita.

La coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports a été également mentionnée comme un domaine prioritaire de la coopération entre les deux pays, a fait savoir le ministre marocain.

Il existe une large convergence de vues entre le Maroc et le Malawi concernant les questions régionales et internationales, a souligné M. Bourita, réitérant "la disposition du Maroc, conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, d'accompagner le Malawi dans cette phase importante de son histoire et d'apporter tout le soutien à l'action de son président M. Lazarus Chakwera pour renforcer la stabilité et le développement du pays".

De son côté, M. Nduwa Mkaka a estimé que "c'est un grand jour" dans l'histoire des relations bilatérales, notant que les deux parties donnent naissance à une nouvelle relation orientée vers le futur et basée sur le respect mutuel.

Tout en remerciant le Royaume pour ce partenariat, M. Nduwa Mkaka s'est dit assuré que ces accords seront profitables aux deux peuples.