Algérie: Des ventes promotionnelles pour dynamiser la vente des livres

Alger — Des ventes promotionnelles et des collectes de dons de livres ont été lancés cette semaine par des éditeurs et libraires afin de parer à l'annulation du Salon international du livre d'Alger (Sila) et soutenir le secteur du livre.

Les éditions Barzakh ont lancé samedi une braderie de leurs ouvrages avec le concours de plusieurs librairies à Alger, Oran, Blida Tizi Ouzou, Mascara et Constantine, a-t-on appris auprès de l'éditeur.Cette opération qui a également impliqué les associations oranaises "Bel horizon" et "Le petit lecteur" se poursuit jusqu'au 31 octobre.

Des éditeurs et certains auteurs, ayant publié à leurs comptes, proposent également des ventes en ligne avec livraison à domicile de leurs ouvrages par les services postaux ou par le biais de plateformes de vente.

D'autres initiatives citoyennes autour du livre sont également en cours à travers les clubs de lecture et associations qui organisent des événements autour du livre et de la lecture en plus de nombreuses collectes de dons de livres.

Prévu à la fin du mois d'octobre, le 25e Sila devait se tenir en version virtuelle devant "l'impossibilité d'organiser cet événement qui draine plus d'un million de visiteurs par an en cette période exceptionnelle de pandémie", annonçait au mois d'août le ministère de la Culture et des Arts évoquant également l'adoption de "mesures particulières pour préserver et dynamiser l'industrie du livre en cette période d'exception".