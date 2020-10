Algérie: Journée de l'arbre - Larges campagnes de plantation d'arbres à l'Ouest du pays

Oran — De vastes campagnes de plantation d'arbres ont été organisées, dimanche dans les wilayas de l'ouest du pays, au niveau des différentes zones forestières, à l'occasion de la journée nationale de l'arbre, coïncidant avec le 25 octobre sous le slogan "plantons ensemble un arbre pour chaque citoyen algérien".

Des éléments de l'Armée Nationale Populaire (ANP) ont participé à ces campagnes de plantation d'arbres, à travers les 12 secteurs militaires opérationnels, relevant de la deuxième Région Militaire (2e RM), en coordination avec les conservations des forêts et l'organisation nationale de protection de l'environnement et d'échange touristique, et ce dans le but de développer le sens de l'environnement chez les différentes franges de la société et le renforcement des liens armée-nation.

A Oran, l'opération de plantation d'arbres a touché plusieurs zones forestières, à l'instar de Bel Horizon, Es-Senia et Arzew, ainsi que la forêt de "Sidi Othmane" de la commune de Sayada (Mostaganem) et la région d'El-Merdja dans la daïra d'Aïn El-Hadjar (Saïda), la forêt de détente de Djebel Ferrah dans la commune d'El-Kalâa (Relizane) et la région d'Aïn Bouchekif (Tiaret), en plus d'autres superficies à Nâama, Sidi Bel-Abbes, Mascara, Aïn Temouchent, entre autres.

Dans la wilaya de Mostaganem, la conservation des forêts a programmé la plantation d'arbres sur une superficie de 300 hectares, dont 50 ha de différentes espèces d'arbres fruitiers, dans le cadre de deux opérations de développement, pour lesquelles il a été consacré une enveloppe financière dépassant les 112 millions de dinars.

Ces deux opérations seront réalisées par l'entreprise régionale d'architecture rurale "Dahra" visant 47 zones d'ombre au niveau de 20 communes et comprennent aussi l'ouverture et l'aménagement de pistes forestières sur une longueur de 27 km, ainsi que la fixation des bordures sur une surface de 17 ha et l'exploitation de 5 ha de poches forestières dans la production agricole, selon le conservateur des forêts, Amar Bensouiah.

A Tissemsilt, plus de 300 arbustes ont été planté s au niveau du périmètre de la station de traitement des eaux usées au chef-lieu de la wilaya.

En outre, la conservation des forêts a programmé la plantation de 375.000 arbustes sur une superficie totale de 450 ha, notamment au niveau des zones forestières touchées par les incendies, durant les dernières années, en plus de superficies dans les zones steppiques.

Les mêmes services ont consacré plus de 20.000 arbustes de décoration qui seront plantés lors des campagnes de volontariat périodiques avec la participation de plusieurs secteurs comme les établissements scolaires et de formation, les établissements de la jeunesse et des sports, ainsi que le centre universitaire de Tissemsilt, au niveau des quartiers, des rues, des agglomérations secondaires, et des installations hydriques, à l'instar des barrages.

Dans la wilaya d'El-Bayadh, 120 arbustes ont été plantés au niveau de la nouvelle ville d'El-Bayadh. L'opération a coïncidé avec la remise des grades à 19 agents de la conservation des forêts.

De son côté, la conservation des forêts de la wilaya de Relizane a tracé un programme de plantation de 27.000 arbustes, durant la saison actuelle (2020-2021), à travers les différentes superficies forestières, ainsi que les régions touchées par les incendies, l'été dernier, notamment les forêts situées dans les communes d'Aïn Tarek, Ramka et Belacel.