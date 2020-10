Algérie: Mawlid Ennabawi - Le ministère de la Culture célèbre la "Semaine du prophète"

Alger — Le ministère de la Culture et des Arts célèbre le Mawlid Ennabawi Echarif (Semaine du prophète QSSSL) du 26 au 29 octobre avec un programme intellectuel et culturel diversifié animé par ses différents organismes à travers toutes les wilayas du pays, indique un communiqué du ministère.

Au programme de cette semaine des conférences scientifiques, des chants religieux, des soirées de musique andalous, des lectures de poésie, des concours pour enfants et autres et ce à travers l'ensemble des directions, des maisons de culture et des établissements du ministère de la Culture dans toutes les wilayas du pays.

Le Théâtre national d'Alger (TNA) a tracé un programme virtuel pour la célébration de cet évènement, comportant l'organisation de plusieurs fêtes de musique andalouse et des chants religieux à travers sa chaîne Youtube, animés par Abbas Righi, Bahdja Rahal, Leila Boursali et la troupe religieuse "El Kawthar".

Le TNA a programmé également des conférences sur le traitement de questions religieuses et celles liées au patrimoine par le théâtre.

Le Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel (CNCA) a annoncé sur sa page Facebook qu'il comptait projeter une série de films documentaires, dont ceux de Mohamed Cherif Baka et Said Olmi.

La direction de la culture et des arts de la wilaya de Sétif a consacré une cérémonie de chants religieux, des récitations de poèmes soufis et une conférence scientifique sur la vie du prophète et des concours.

Des bibliothèques de lecture publique à travers les wilayas vont également prendre part à cet évènement, à l'instar de la bibliothèque principale de lecture publique de Biskra qui a programmé des conférences virtuelles et des concours pour enfants.