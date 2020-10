Soudan: Hamdouk apprécie les efforts de l'Union africaine et des Nations Unies pour soutenir la paix

Khartoum — Le premier ministre, Dr. Abaullah Hamdouk a apprécie les efforts de l'Union africaine et des Nations Unies à l'appui du processus de paix dans le pays, en plus de leur soutien attesté pour que le Soudan soit retiré de la liste des États parrainant le terrorisme.

C'etait lorsqu'il a rencontré dimanche dans son bureau au Conseil des ministres, le Commissaire africain pour la paix et la sécurité de l'Union africaine, M. Ismail Sharqi, et le Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, en présence du ministre des Affaires du Cabinet, l'ambassadeur Omar Bashir Manis, du ministre par interim des Affaires étrangères M. Omar Gamaruddin et le chef du Comité National de Coordination avec la Mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan (MINUATS), l'Ambassadeur Omar Al-Sheikh.

Le Premier Ministre a affirmé que le Gouvernement soudanais était prêt à apporter son plein appui à la mission de la MINUATS et à faciliter la sortie de la mission de la MINUAD.

Au cours de la réunion, Hamdouk a reçu les félicitations du Commissaire africain pour la paix et la sécurité et du Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix, à l'occasion de la signature de l'Accord de paix de Juba, étape importante vers la réalisation des objectifs de la période de transition.

Dr. Hamdouk a également reçu des félicitations pour avoir retiré le Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme, ce qui permettrait au Soudan de s'intégrer pleinement dans la communauté internationale sans restrictions.

M. Ismail Sharqi et M. Jean-Pierre Lacroix ont exprimé leur entière satisfaction quant aux résultats des consultations qui ont eu lieu avec la partie soudanaise dans le cadre du mécanisme tripartite de haut niveau sur la MINUAD, qui comprend le Soudan, l'Union africaine et l'ONU, et ils ont indiqué que les trois parties étaient pleinement d'accord pour le retrait de la mission de la MINUAD dans les délais fixés par le Conseil de sécurité.

Sharqi et Lacroix ont salué les efforts du Gouvernement soudanais dans la mise en œuvre du plan national de protection des civils et ont affirmé l'engagement des organisations continentales et internationales à continuer de fournir un appui au gouvernement soudanais pendant la période de transition pour atteindre ses objectifs.