Soudan: Le Parti unioniste démocratique félicite la sortie du terrorisme et salue la normalisation

Khartoum — Le Parti unioniste démocratique a félicité le peuple soudanais pour la décision américaine de retirer le Soudan de la liste du terrorisme, et a considéré cette étape comme le début d'une nouvelle ère de relations extérieures fructueuses avec le monde entier, soulignant la nécessité de briser l'isolement et de construire des relations avancées avec le monde entier en en tenant compte seulement de l'intérêt du Soudan et des Soudanais.

Le parti s'est félicité dans une déclaration publiée samedi, de la déclaration conjointe du Soudan, des États-Unis d'Amérique et de l'État d'Israël, selon laquelle un accord a été conclu pour normaliser les relations entre le Soudan et Israël et mettre fin à l'état d'hostilité, et a appelé à l'achèvement du processus de paix entre les Israéliens et les Palestiniens et à l'arrêt du processus d'annexion des terres palestiniennes.

La déclaration a salué le rôle important du président du Conseil souverain, Lt-Gen Abdel Fattah Al-Burhan, vice-président du Conseil de souveraineté, Lt-Gen Mohamed Hamdan Dagalo, et du Premier ministre Dr. Abdallah Hamdouk pour leurs efforts qui ont rendu cette réalisation possible