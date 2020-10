Soudan: Front Révolutionnaire Soudanais salue la décision de retirer le Soudan de la liste du terrorisme

Khartoum — Le Front Révolutionnaire Soudanais (FRS) s'est félicité de la publication du décret visant à retirer le nom du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme et l'a considéré comme une étape importante pour la réintégration du Soudan dans la communauté internationale et ouvre la porte à l'amélioration de l'économie soudanaise.

FRS a dit que c'était une grande réussite pour le gouvernement de la révolution et confirme qu'il va dans la bonne direction pour mettre en œuvre les tâches de la période de transition.

Dans un communiqué de presse, le Front révolutionnaire a également salué la décision courageuse prise par le gouvernement de la révolution de défendre les intérêts du peuple soudanais et de faire un pas important vers la normalisation des relations avec l'État d'Israël, affirmant sa position en faveur des Palestiniens et se tenant avec leur droit légitime d'établir leur État dans le cadre de l'équation de solution internationale, et appelle le gouvernement révolutionnaire à adopter une politique extérieures équilibrée, ouverte sur le monde sur la base de la coopération et de l'échange d'intérêts communs, qui soutient la réforme interne et le progrès dans le processus de changement et de transformation démocratique.