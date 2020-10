Ile Maurice: Meurtre à Bambous - Les frères Hazemoth avouent leur participation

Partagez cet article

Ils ne sont pas inconnus des services de police. Les frères Niroy et Nicolas Hazemoth, respectivement 34 et 24 ans, habitant La Valette, Bambous, ont été arrêtés mercredi 21 octobre dernier dans le cadre du meurtre de Mackenzie Casimir, 62 ans. La bagarre sanglante a eu lieu devant le poste de police de Bambous, le 11 octobre. La victime a rendu l'âme quelques jours plus tard. Le sexagénaire avait été tabassé et agressé par un groupe d'individus, munis de barres de fer.

À l'origine de ce drame, une discussion entre Louis Hansley Casimir, 24 ans, fils de Mackenzie Casimir, et les frères Hazemoth. Ces derniers n'auraient pas apprécié le fait que Louis Hansley Casimir, qui habite la région de Bambous, prenne gratuitement d'autres habitants à bord de son 4x4 car en agissant ainsi, Niroy Hazemoth, qui opère un taxi marron, perd des clients potentiels. Mackenzie Casimir s'est interposé lorsque la bande a voulu agresser son fils. Les images des caméras du poste de police ont été visionnées par les enquêteurs et Nicolas Hazemoth a été aperçu infligeant des coups de barre de fer à Mackenzie Casimir.

Les deux frères ont été confrontés aux images des caméras. Ils ont reconnu avoir agressé Mackenzie Casimir mais ont insisté sur le fait que les coups portés n'étaient pas de nature à entraîner la mort. En 2018, ils avaient défrayé la chronique lorsqu'ils avaient filmé un policier à Medine, Bambous, qui conduisait alors qu'il était sous l'influence de produits illicites. Vidéo qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le policier était en uniforme et n'était pas en service au moment des faits. Les frères se sont ensuite retrouvés sur le banc des accusés car le policier en question les a dénoncés pour vol d'une matraque, d'un képi et d'un gilet.

Niroy et Nicolas Hazemoth ont comparu jeudi devant le tribunal de Bambous, sous une accusation de meurtre, avant d'être reconduits en cellule. Quatre autres individus ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire par le Field Intelligence Office de la Western Division.

Il s'agit d'Allan Queensley Raphael, un maçon de 23 ans, Ryan Agathe, Donovan Gentil et Roddy Lafontan, tous des habitants de La Valette et âgés de 19 ans. D'autres suspects sont recherchés. L'enquête est menée par le sergent Jahul et les hommes de la Criminal Investigation Division de Bambous, qui travaillent sous le commandement du surintendant de police Shyam Bansoodeb.