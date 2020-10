Egypte: Les relations égypto-soudanaises sont qualifiées pour toute forme de coopération en faveur des deux peuples

Le ministre des Wakfs Mohamed Moukhtar Gomaa a affirmé dimanche que les relations égypto-soudanaises étaient qualifiées pour toute forme de coopération en faveur des deux peuples, et les deux pays œuvrent pour doubler les efforts communs à la lumière de la direction politique sage égyptienne et soudanaise.

S'adressant à la presse dimanche, M. Gomaa a noté avoir été chaleureusement accueilli à Khartoum et avoir ressenti davantage d'aspiration à renforcer les relations bilatérales et d'appréciation de la part des Soudanais pour le rôle axial de l'Egypte envers les diverses questions, ce qui confirme l'objectif conjoint de poursuivre le processus de fraternité et de sort commun.

Il a ajouté avoir convenu avec le ministre soudanais des affaires religieuses de consolider toute forme de coopération partant de leur objectif commun de comprendre les textes religieux, de faire face à toute forme de stagnation ou d'extrémisme, d'agir sérieusement pour propager la pensée éclairée de l'Islam, de renforcer les valeurs de la tolérance et de l'acceptation d'autrui et les principes de la citoyenneté, de la coexistence et du respect du droit à la diversité.