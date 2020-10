Maroc: Clôture des travaux du 4è congrès international de la SMMU

Rabat — Les travaux du 4è congrès international de la Société marocaine de médecine d'urgence (SMMU) ont été clôturés samedi à Rabat, en présence d'une pléiade de professionnels nationaux et internationaux du monde de la médecine.

Dans une allocution à distance lors de la cérémonie de clôture du congrès, le président de la SMMU, Dr. Lahcen Belyamani, a salué l'engagement de tous les membres de la SMMU qui, selon lui, "ont su garder cette force d'âme qui est la nôtre et qui nous a permis de surmonter tous les obstacles et garder une bonne ligne de conduite durant toute cette période de la Covid-19".

"Malgré les difficultés et la complexité de la période que nous traversons, nous avons tenu à maintenir notre agenda et de vous retrouver à nouveau dans cette édition de notre congrès international qui se fait, vu les circonstances, en mode hybride avec le respect total de toutes les mesures barrières", a-t-il souligné.

Le deuxième jour du Congrès a connu l'organisation de six ateliers et pas moins d'une dizaine de conférences traitant essentiellement de la gestion de la Covid-19 par les professionnels de la santé, des différents modes d'intervention et du rôle des principales spécialités médicales en la matière.

Un hommage a également été rendu par la SMMU à deux médecins urgentistes pour leurs efforts et leur dévouement à la profession. Il s'agit de deux praticiens de la médecine d'urgence, à savoir Dr. Naïma Bounouas, urgentologue à l'hôpital militaire d'instruction Mohammed V de Rabat, et du Dr. Hicham Bahiri, spécialiste en médecine d'urgence et de catastrophe à l'hôpital provincial Prince Moulay Abdellah de Salé.

Par ailleurs, il a été procédé à la remise du prix de cette 4è édition à Ghita Chaoui et Hajar Moujtahid, étudiantes en 5è année de médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, pour leur travail sur "le hiatus entre la pratique et la théorie en médecine d'urgence" avec comme exemple la réanimation cardiopulmonaire.