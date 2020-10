Algérie: Le projet de l'amendement constitutionnel "un défi dicté par les aspirations du peuple"

Constantine — Le président de l'Union nationale dupatronat et des entrepreneurs (UNPE), Yazid Meliani, a considéré samedi àConstantine que "le projet d'amendement constitutionnel constitue un défidicté par les aspirations du peuple", affirmant qu'il "mettra le pays surla bonne voie".

"Les amendements de la Constitution portent sur l'équilibre des pouvoirs, l'implication des jeunes et de la société civile dans la construction de l'Algérie nouvelle et le respect des droits fondamentaux et des libertés",a indiqué M. Meliani dans son allocution lors d'une rencontre de sensibilisation dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution, tenue dans la circonscription administrative Ali Mendjeli.

Pour sa part , Issam Ben Houadak de la Faculté de droit de l'Université des frères Mentouri (Constantine 1), a estimé que le projet d'amendement constitutionnel a apporté dans ses dispositions plusieurs engagements, notamment celles d'assurer la transparence dans la gestion des affaires publiques, garantir la justice sociale et l'égalité des chances, protéger l'économie nationale, renforcer le rôle de la société civile en sus de garantir l'équilibre économique et social pour les zones d'ombre et lutter contre la bureaucratie.

L'Algérie fait face à une étape décisive marquée notamment par une situation sanitaire exceptionnelle (Covid-19) ainsi que la chute des prix du pétrole, a rappelé l'interlocuteur.