Congo-Brazzaville: Département du Pool - Le projet Oscal 2 cible six districts

La deuxième phase du projet Oscal sera développée dans les sous-préfectures de Mindouli, Kimba, Kindamba, Vindza, Mayama et Goma Tsé-Tsé, dans le département du Pool.

L'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Raul Mateus Paula, a récemment annoncé à Mindouli le lancement, sous peu, des activités de ce projet qui a déjà fait ses preuves dans la Bouenza.

Cofinancé par l'Union européenne et la Croix-Rouge française (CRF), à hauteur de 1 550 000 euros, soit respectivement 1 395 000 euros et 155 000 euros, ce projet durera trente-six mois.

En effet, il vise, entre autres, le renforcement des capacités de la Croix-Rouge congolaise (CRC) pour une amélioration durable de la résilience de la population du département du Pool.

Il prévoit le soutien de six branches locales de la CRC; la construction de dix forages d'eau potable et de dix ouvrages d'assainissement; le financement de quatorze activités génératrices de revenus; la formation de 170 volontaires à la mobilisation communautaire et l'appui de 230 000 habitants dans les districts sanitaires.

Le président de la CRC, Christian Sédar Ndinga, a invité les volontaires du Pool à imiter leurs collègues de la Bouenza qui ont fait montre de la détermination, de la discipline et de l'esprit de créativité pendant le déroulement de la phase 1 dudit projet.

« Nous ne pouvons pas attendre autre chose des volontaires du Pool que la même détermination, la même discipline et l'esprit de créativité. Un projet, c'est d'abord le pouvoir de créativité des volontaires parce qu'il faut l'imaginer, le concevoir, l'ordonner avant sa mise en route. C'est à nous d'utiliser ce pouvoir de créativité pour avoir des projets qui pourraient être par la suite validés, financés et mis en route », a-t-il exhorté.

Le projet Oscal c'est aussi le renforcement de la contribution de la société civile à la bonne gouvernance et au développement économique ; l'amélioration de la santé des communautés par la mise en place de la démarche de premiers secours et santé à base communautaire.

En effet, l'ambassadeur de l'Union européenne, qui s'est félicité des résultats obtenus lors de la première phase du projet Oscal dans la Bouenza, a demandé à la population du Pool de se préparer pour accueillir Oscal 2.

A Madingou, Raul Mateus Paula a notamment visité les locaux de la CRC et suivi la présentation du projet. Il a aussi visité le cybercafé ouvert dans le chef-lieu du département de la Bouenza et l'infirmerie scolaire du CEG réhabilitée et équipée, grâce au financement de l'Union européenne.

« Nous avons visité un projet de la Croix-Rouge, financé par l'Union européenne et nous avons constaté son impact en termes d'hygiène qui est l'une des missions de la Croix-Rouge française en coordination avec la Croix-Rouge congolaise). Ce projet a mis en place un programme d'assainissement, un cybercafé pour encourager les jeunes et avoir les sources de revenus », a-t-il commenté.