Algérie: Oran - Démantèlement d'un réseau de trafic international de drogue

Oran — Les services de la Sûreté de wilaya d'Oran ont réussi à démanteler un réseau de trafic international de drogue et à saisir près de 11 kg de kif traité et 1,45 million DA, a-t-on appris samedi auprès de ce corps de sécurité.

Les éléments de la brigade de recherche et d'intervention du service de wilaya de la police Judiciaire d'Oran ont arrêté, dans une opération, trois (3) personnes de cette bande, en exploitant des informations faisant ressortir que des individus transportent de la drogue à bord d'un camion, a-t-on indiqué.

Les enquêtes préliminaires ont permis d'identifier d'autres membres de cette bande et un deuxième mis en cause, arrêté à son domicile, en plus de la saisie de 400 grammes de kif traité et d'une somme de 1,25 million DA.

Un troisième inculpé (principal fournisseur) a été arrêté après extension de la compétence à une wilaya limitrophe à l'Ouest du pays avec la saisie d'un camion utilisé dans le transport de la drogue, a-t-on fait savoir.

Une procédure judiciaire a été engagée contre les trois personnes arrêtées âgées de 36 à 58 ans qui seront présentées devant la justice pour trafic de drogue, atteinte à l'économie nationale et à la santé publique et infraction à la législation et la réglementation de change et des capitaux.