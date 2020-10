Algérie: Boumzar - Maîtriser les TIC pour assurer le service en cas de catastrophes naturelles

Boumerdes — Le ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Brahim Boumzar a souligné la nécessité de la maîtrise des nouvelles technologies de la communication pour assurer le service nécessaire en cas de crises et de catastrophes.

Dans une déclaration à la presse après avoir le coup d'envoi d'un exercice de simulation d'un séisme dans la wilaya de Boumerdes qui s'étalera sur deux jours en compagnie du Directeur général de la Protection civile, Boughelaf Boualem, le ministre a insisté sur l'impérative maitrise de ces technologie pour assurer un transfert rapide de l'information aux instances concernées afin qu'elles puissent prendre la décision idoine.

En cas de crise ou de catastrophe naturelle à l'instar du séisme, M. Boumzar a souligné que l'exploitation des installations des différents opérateurs de téléphonie fixe et mobile à travers le pays doit se faire de façon complémentaire et coordonnée, pour une gestion optimale, systématique et organisée dans ce genre de crises.

La simulation continue et régulière dans la gestion de ces crises à travers l'organisation de simulations est à même de préserver la disponibilité des moyens consacrés, tant en matière de ressources humaines, de matériel et d'équipements.

Insistant sur l'importance de la maintenance préalable du matériel et des équipements technologiques modernes réservés à cet effet, le ministre a exigé des opérateurs de téléphonie mobile et fixe d'assurer un matériel supplémentaire ou de réserve.

En cas de catastrophes, l'information doit parvenir rapidement aux équipes de la protection civile et équipes techniques ainsi qu'aux différents secteurs concernés qui travaillent sur le terrain pour que les centres opérationnels ou la délégation des risques majeurs au niveau central prennent la bonne décision, ajoute le responsable.

M. Boumezar a également mis l'accent sur l'impératif de coordonner l'action entre les différents secteurs concernés par la prévention des catastrophes, à l'instar des opérateurs de la téléphonie ainsi que les responsables du système satellitaire et des médias locaux et nationaux afin d'offrir une information fiable et lutter contre les fake-news relayées dans ce type de circonstances.

La wilaya de Boumerdès a été choisie pour le déroulement de cet exercice de simulation eu égard des conditions favorables, en l'occurrence les ressources humaines qualifiées et l'expérience acquise lors de la gestion du tremblement de terre du 21 mai 2003, a précisé le ministre.

Présent à cette occasion, le DG de la Protection civile a indiqué, dans une déclaration à la presse, que ce type d'exercice était très important pour le dispositif, car censé démontrer le degré de la coordination entre les différentes parties prenantes dans la prévention et gestion des catastrophes naturelles partout sur le territoire national.

Ce sera également une occasion de noter les carences, la disposition des matériels de transmission de l'information, de façon verticale et transversale, en cas de catastrophes, mais également de relever le degré de coordination établie entre les équipes d'intervention et les centres de direction et d'orientation avant toute prise de décision, a-t-il expliqué.

Pour ce faire, les opérateurs de la téléphonie sont appelés à se conformer à leurs engagements et à respecter le cahier des charges, du point de vue mise en place de matériels et d'un réseau de communication alternatif en cas d'incident.

Le ministre qui a assisté à un exercice de simulation virtuel d'un tremblement de terre à Boumerdès, a supervisé une rencontre avec les représentants de la société civile au siège de la wilaya, et a pris note des différentes préoccupations, avant d'inciter la présence à exprimer sa voix sur le projet d'amendement de la Constitution soumis à référendum le 1er novembre prochain.