Algérie: Constitution 2020 - Les participants au congrès de la FNAT saluent le contenu du document

Alger — Les participants aux travaux du deuxième congrès national de la Fédération nationale des associations des agences de tourisme et de voyage (FNAT), organisé samedi à Alger, se sont félicités du contenu du projet d'amendement de la Constitution, soumis à référendum le 1er novembre prochain, susceptible de consacrer les droits des commerciaux, artisans et prestataires de services mais également le rôle de la société civile et des syndicats.

A cette occasion, le Secrétaire national et chef de cabinet de l'Union générale des commerçants et artisans (UGCA), Issam Badrissi a affirmé que le projet d'amendement de la loi fondamentale "consacrera davantage les droits et intérêts des commerçants, artisans et prestataires de services et servira, du reste, l'intérêt des travailleurs dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie", estimant que ce document contribuera, par ailleurs, à "la consécration du rôle de la société civile et des syndicats afin de relancer l'économie nationale et réaliser le développement escompté".

Badrissi a invité les citoyens à se rendre massivement aux urnes et voter par oui le jour du référendum afin de "bâtir une Algérie nouvelle".

Les participants ont exprimé leur volonté absolue à prendre part à la rencontre de sensibilisation sur le projet de la Constitution, prévue le 28 octobre prochain à Alger, et qui sera une occasion pour illustrer et vulgariser le contenu de la nouvelle Constitution dans le volet droits des commerçants et artisans, professionnels libéraux, professionnels des hôtels et des agences de voyage, mais également dans le volet rôle de la société civile et des syndicats.

Lors de ce congrès, M. Mahdi Brahimi a été élu à la tête de la FNAT, placée sous la bannière de l'UNCA.

D'aucuns ont mis l'accent sur l'importance de cette rencontre pour la relance de l'activité de la FNAT à travers la mise en place de nouvelles fédérations et la redynamisation d'autres déjà existantes dans les différents domaines.