Algérie: Le projet de l'amendement constitutionnel unira la Nation algérienne

Blida — Le projet d'amendement de la Constitution soumis à référendum le 1er novembre prochain sera "le ciment qui unira la Nation algérienne, car il préserve la religion islamique et l'identité nationale", a soutenu samedi à Blida le directeur de wilaya des affaires religieuses et des wakfs, Kamel Belassel.

Intervenant lors d'une cérémonie en l'honneur des récitants du Coran et du Hadith, M. Belassel a assuré que le projet d'amendement de la Constitution "rassemblera la Nation algérienne et l'unira davantage, car il garantit la préservation de la religion islamique et de l'identité nationale", a-t-il dit.

Le projet d'amendement constitutionnel comporte des articles qui "garantissent la justice et l'égalité et préservent l'identité nationale, l'Islam et le référent religieux national."

Après avoir lancé un appel aux Imams, Cheikhs et à tous les adhérents au secteur des affaires religieuses, en vue de voter par "Oui" le jour du référendum, Kamel Belassel a exprimé sa conviction quant au fait que le "vote fait partie des moyens efficaces pour édifier les Nations" et que le projet d'amendement constitutionnel "va instaurer la nouvelle Algérie et fonder ses bases solides."

La cérémonie, abritée par la salle de la mosquée "El Kawthar" de Blida et organisée à l'occasion du Mawlid Ennabaoui Acharif en présence du wali Kamel Nouisser, a donné lieu à la distinction des trois premiers lauréats du concours d'apprentissage du Coran et du Hadith.

Des activités culturelles et religieuses, dont des récitals poétiques et des chants religieux louant les vertus du prophète (QSSSL) ont été également organisées à l'occasion.