Algérie: Cancer du sein - Atelier artisanal au profit des malades

Alger — L'association "Etabibo" d'aide aux malades a organisé, samedi à Alger, à l'occasion du mois d'octobre rose un atelier artisanal au profit des femmes atteintes du cancer du sein pour les divertir et atténuer les effets de la maladie.

Faycal Daoud, directeur administratif de l'association "Etabibo" a indiqué que cette dernière organise ce genre d'ateliers au profit d'autres types de malades, avec ou sans occasion, pour les divertir et les faire sortir du cercle de la maladie, et ce à travers des travaux artisanaux et artistiques, dont le dessin, la poterie et le sport, tout en leur assurant un suivi psychologique par un médecin spécialiste.

L'association, qui comprend des médecins de plusieurs spécialités ainsi que des artistes, assure un accompagnement aux personnes atteintes de maladies répandues à travers le pays ayant suivi une thérapie de base, en les conviant à participer aux ateliers de manière à prendre en charge leur maladie et améliorer leur qualité de vie, à travers la pratique du sport, le dessin, la poterie et autres travaux manuels.

Lire aussi: Cancer du sein: des soins esthétiques gratuits pour améliorer la qualité de vie

Djahida Houadef et Ratiba Ait Chafa, deux artistes peintres ont mis l'accent sur « l'importance de l'accompagnement des personnes atteintes de cancer du sein », en leur permettant de s'exprimer par la peinture et de s'éloigner un peu de leur maladie et de leur souffrance physique et psychologique.

Ce genre d'ateliers assure des thérapies de groupe et des rencontres entre les malades de différentes catégories de la société et niveaux scientifiques pour atténuer les effets de la maladie, faire éviter au malades le repli sur soi et les inciter à prendre en charge leur aspect esthétique pour éviter que la maladie ne prenne le dessus sur leurs activités quotidiennes, précisent les organisateurs de cet atelier.

Pour sa part, Nacera Bakir Oulmechyara, spécialiste dans le dépistage et le suivi du cancer du sein au Centre Pierre et Marie Curie (CPMC) d'Alger a rappelé que ce type de cancer a enregistré 14.000 nouveaux cas en 2019.

Le dépistage précoce du cancer du sein permet une bonne prise en charge du malade qui peut vivre avec cette maladie, à l'instar des autres maladies chroniques.