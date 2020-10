Maroc: La CAF et l'ICSS signent un accord de coopération pour le renforcement des programmes de sûreté

La Confédération africaine de football (CAF) a signé, samedi àRabat, un accord de partenariat avec le Centre international pour la sécurité dans le sport (ICSS) pour renforcer les programmes de sûreté, de sécurité, d'intégrité et d'autonomisation des jeunes au sein du football africain.

Dans un communiqué publié sur son site, la CAF a souligné que les deux organisations vont œuvrer pour développer des programmes de formation et promouvoir les normes de sécurité les plus élevées possibles au sein des associations membres de la CAF.

La CAF et l'ICSS collaboreront sur plusieurs projets, à savoir des programmes de formation destinés aux agents de sécurité, la mise en place d'un réseau plus professionnel d'officiers de sécurité en Afrique et la poursuite du développement des opérations de sécurité. Et ce dans le cadre des programmes conjoints au sein des fédérations, ligues, clubs de football, académies et autres parties prenantes, y compris celles opérant au niveau local, a ajouté la même source. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a souligné à cette occasion que "la CAF est une organisation axée sur les valeurs qui relient les acteurs aux communautés à travers l'Afrique, notant que la bonne gouvernance et la sécurité sont des piliers clés de notre plan de transformation", indique le communiqué.

"Je prends particulièrement à cœur la question des jeunes joueurs", a assuré le président de la CAF. "Les jeunes athlètes ne sont pas des marchandises. Ce sont des êtres humains et ils doivent être traités comme tels. Nous sommes fiers d'être une voix de premier plan dans la volonté de protéger, promouvoir et sauvegarder le football et ses supporters. Nous attendons avec impatience une collaboration fructueuse avec l'ICSS", a-t-il ajouté. De son côté, le président de l'ICSS, Mohammed Hanzab, a remercié M. Ahmad et la CAF pour leur engagement dans la protection du football en Afrique, avant d'ajouter :"J'ai hâte de voir progresser avec eux les efforts pour relever les défis très réels auxquels le football est maintenant confronté pour sa sécurité et sa crédibilité. Par exemple, on ne fait pas assez pour arrêter le trafic de jeunes joueurs africains".

Pour sa part, le directeur général de l'ICSS, Massimiliano Montanari, a indiqué qu'il souhaite initier cette coopération avec la CAF et travailler ensemble pour protéger le football africain et sa capacité à promouvoir la croissance économique et les valeurs partagées.

Les sélections marocaine et sénégalaise U20 se neutralisent

Les sélections marocaine et sénégalaise des moins de 20 ans n'ont pas pu se départager samedi en match amical (1-1) disputé au Complexe Mohammed VI de football de Maâmoura. Les visiteurs ont ouvert la marque en première période suite à une réalisation sur penalty de Camara Lamine Mamadou (21e), avant que Zemrani Reda n'égalise pour le Onze national trois minutes plus tard. Les deux sélections se retrouveront mardi prochain toujours au Complexe Mohammed VI pour un second match amical. Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparatifs des Lionceaux de l'Atlas pour les prochaines échéance