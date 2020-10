Egypte: L'Autorité Générale pour l'investissement décroche la première position à la 10e édition du Forum annuel d'investissement à Dubaï

L'Autorité Générale pour l'investissement et les zones franches a décroché la première position pour avoir réussi à attirer le meilleur projet d'investissement dans la région MENA au cours de l'année 2019, lors de la dixième édition du forum annuel d'investissement AIM2020, tenu en ligne du 20 au 22 octobre 2020, sous le parrainage du vice-président, premier ministre des EAU et dirigeant de Dubaï, Cheikh Mohammed ben Rached Al-Maktoum, avec pour thème " Vers un avenir numérique, durable et flexible"

Le président exécutif de l'autorité, Mohamed Abdel Wahab a prononcé une allocution, à travers la plateforme électronique du forum, au cours de laquelle, il a exprimé ses remerciements et son appréciation au ministère émirati de l'économie et aux organisateurs du forum annuel, étant une plateforme importante et pionnière dans le monde rassemblant les personnes intéressées par l'investissement.

M. Abdel Wahab a exprimé sa joie que l'autorité générale pour l'investissement ait remporté le prix de la meilleure agence de promotion des investissements ayant attiré le meilleur projet d'investissement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce qui est une preuve tangible des efforts déployés par le gouvernement égyptien pour améliorer l'environnement des affaires et des investissements.