Egypte: Le Conseil d'affaires égypto-soudanais est le noyau du développement des relations économiques entre les deux pays

Le Conseil d'affaires égypto-soudanais est le noyau du développement des relations économiques entre les deux pays

Les quelques prochains jours verront la formation de la partie égyptienne au Conseil d'affaires égypto-soudanais, qui sera le noyau du développement des relations économiques et d'investissement entre les deux pays, a déclaré dimanche la ministre du commerce et de l'industrie, Névine Gamea lors d'une séance d'entretiens avec le nouvel ambassadeur du Soudan au Caire, Mohamed Elias.

"L'Egypte tient à renforcer la coopération avec le Soudan, en particulier dans le domaine économique et à la lumière des relations historiques étroites liant les deux peuples", a dit Mme Gamea.

Elle a souligné la disposition de l'Egypte à fournir le soutien nécessaire à la partie soudanaise pour contribuer à la réhabilitation et au fonctionnement des usines qui ont été fermées en raison de la propagation du nouveau Coronavirus, et ce dans le cadre du plan urgent sur lequel les parties égyptienne et soudanaise travailleront au cours de la prochaine phase pour redresser l'économie soudanaise à travers la reprise des activités industrielles, ce qui est dans l'intérêt des deux pays.

"Le Soudan est l'un des pays arabes et africains les plus importants qui sont liés à l'Égypte par des relations distinguées dans tous les domaines", a-t-elle dit, notant que le choix du Soudan en tant qu'invité d'honneur de l'exposition "Notre patrimoine" lors de sa session actuelle reflétait la grande importance que l'Egypte, direction et peuple, accorde au Soudan.

Elle a affirmé que son ministère était soucieux d'éliminer les obstacles entravant la promotion du commerce et la hausse des investissements conjoints, en particulier dans les domaines d'intérêt commun.

"Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu un développement remarquable ces dernières périodes. Le volume des exportations égyptiennes vers le Soudan a atteint 496 millions de dollars l'année dernière, contre 418 millions de dollars en 2018, soit une augmentation de 19%", a fait savoir la ministre.

Pour sa part, le nouvel ambassadeur du Soudan au Caire a souligné l'attachement de son pays à approfondir les relations de coopération avec l'Egypte, en mettant en œuvre des projets de développement au profit de leur économie.

Le diplomate a exprimé sa gratitude pour les efforts considérables déployés par la ministre du Commerce et de l'Industrie pour la participation de son pays en tant qu'invité d'honneur à l'exposition Notre patrimoine, qui a permis de présenter au consommateur égyptien le patrimoine et les produits artisanaux soudanais.

Il a souligné l'aspiration de son pays à ce que la partie égyptienne participe à la Foire internationale de Khartoum, prévue du 21 au 28 janvier prochain dans la capitale soudanaise.