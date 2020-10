Soudan: Guterres - Nous espérons que les relations entre le Soudan et Israël renforceront la coopération

New York — Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, António Guterres, a exprimé l'espoir que l'accord sur la normalisation des relations entre le Soudan et Israël renforcerait la coopération et les relations économiques et commerciales et offrirait de nouvelles opportunités pour stimuler la paix et la prospérité économique dans la corne de l'Afrique et au Moyen-Orient.

Une déclaration attribuée au porte-parole du Secrétaire général a déclaré qu'Antonio Guterres avait été informé de l'annonce par les gouvernements des États-Unis, d'Israël et du Soudan d'un accord pour normaliser les relations entre le Soudan et Israël.

Selon le communiqué, "les Nations Unies restent pleinement déterminées à soutenir les efforts de la République du Soudan pour parvenir à la reprise sociale et économique, à la stabilité et à la prospérité pour tous les peuples du Soudan et de toute la région".

Dans un tweet sur son compte Twitter, le Coordonnateur des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Nikolai Mladenov, a déclaré qu'il se joint au Secrétaire général pour exprimer son espoir que l'accord de normalisation entre Israël et le Soudan renforcera la coopération, économique et commerciale. et déboucher sur de nouvelles opportunités pour promouvoir la paix et la prospérité dans la Corne de l'Afrique et au Moyen-Orient.