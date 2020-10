Soudan: Ministre de la justice - Le gouvernement est autorisé à agir dans l'intérêt du peuple

Khartoum — Le ministre de la Justice, Nasr-Eddin Abdul-Bari, a souligné que le gouvernement de transition actuel est soutenu par la majorité des Soudanais, soutenu par l'armée et dirigé par un Premier ministre qui bénéficie d'un soutien qu'aucun Premier ministre de l'histoire du Soudan n'a obtenu, soulignant que le gouvernement actuel a la capacité politique de prendre des décisions importantes, car il ne s'agit pas d'un gouvernement de transition traditionnel, mais plutôt d'un gouvernement fondateur.

Dans des déclarations concernant la normalisation avec Israël, il a expliqué que le gouvernement de transition est habilité, en vertu du document constitutionnel au pouvoir, à administrer la politique étrangère de manière équilibrée et indépendante, et conformément aux intérêts du peuple soudanais qui changent avec le temps et les circonstances, notant que le document constitutionnel n'impose aucune restriction autre que l'intérêt, l'indépendance et l'équilibre dans l'exercice par le gouvernement du pouvoir de définir et de gérer la politique étrangère et n'empêche pas l'établissement de relations avec Israël.

Abdul-Bari a souligné que la politique étrangère ne devrait pas être déterminée par des tendances et des convictions individuelles ou partisanes ou idéologiques, mais plutôt par les seuls intérêts

.