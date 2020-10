Egypte: Le partenariat entre l'Egypte et l'Italie ouvre la voie à de nouveaux horizons de coopération fructueuse dans tous les domaines

Le partenariat entre l'Egypte et l'Italie ouvre la voie à de nouveaux horizons de coopération fructueuse dans tous les domaines

La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zayed a affirmé la profondeur des relations de partenariat historique et continu entre l'Egypte et l'Italie pour ouvrir la voie à de nouveaux horizons de coopération fructueuse dans de nombreux domaines.

Elle a fait état de la coopération étroite en ces temps critiques, à travers le soutien mutuel et immédiat pour faire face à la crise du coronavirus (Covid-19), conformément aux directives du président Abdel Fattah Al-Sissi.

Mme Zayed a fait ces déclarations lors d'une rencontre tenue avec le premier ministre italien, Giuseppe Conte et le ministre des Affaires étrangères d'Italie, Luigi Di Maio, à l'issue des travaux du Forum international sur le renforcement de la coopération dans le domaine des soins de santé organisé en Italie.

Selon le communiqué publié ce dimanche par le ministère de la Santé, Mme Zayed a remercié le gouvernement italien pour l'organisation de ce forum important en rapport avec l'un des défis les plus importants que relève aujourd'hui le monde, en particulier à la lumière de la pandémie du coronavirus.

La ministre a expliqué que la propagation de l'épidémie de coronavirus avait révélé la force et la faiblesse des systèmes de soins de santé dans le monde et avait conduit à une crise économique mondiale.

Elle a souligné la capacité de l'État italien à prendre des mesures préventives, par lesquelles il a aidé le monde à acquérir une expérience pour gérer la crise, qui varie d'un pays à l'autre, en fonction de la démographie, des caractéristiques sociales et économiques, des normes et des valeurs locales.

La ministre a jugé "impérative" la solidarité entre les pays, étant donné que cette crise sanitaire imprévue a contribué au rétablissement de la coopération entre la communauté internationale et au redressement de l'économie mondiale et du système de soins de santé plus juste et plus intrégré.

Pour sa part, le porte-parole du ministère de la santé, Khaled Mégahed a indiqué que Mme Zayed avait visité l'hôpital pédiatrique "le Bambino Gesù" dépendant du Vatican et inspecté ses différentes sections, en préparation pour la construction d'un hôpital similaire en Egypte.

Mme Zayed a également passé en revue, lors d'une rencontre avec le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, l'expérience égyptienne dans la gestion de la crise de l'épidémie du coronavirus et les mesures proactives prises par l'État à l'issue de l'avertissement de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Elle a aussi évoqué les efforts de développement dans le secteur de la santé en Egypte, à travers le lancement d'un nombre d'initiatives présidentielles visant à prêter une attention à la santé publique et à fournir un meilleur service médical au citoyen égyptien, à savoir l'élimination de l'hépatite C, le dépistage des maladies non transmissibles et la santé de la femme égyptienne.

De son côté, le ministre italien de la Santé a souligné l'importance de la coopération entre les pays dans le secteur de la santé, exprimant sa volonté de coopérer avec l'Egypte dans l'échange d'expériences sanitaires et de tirer profit de l'expérience égyptienne dans l'élimination de l'hépatite C pour l'appliquer dans son pays, a fait savoir le porte-parole.