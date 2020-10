Congo-Kinshasa: Gaz Mawete signe son entrée dans le 7ème ART

Depuis son sacre au concours Vodacom Best of the Best Allstars, Gaz Mawete ne cesse de faire des exploits pour ce qui concerne son parcours artistique. Ce jeune kinois continue d'évoluer de succès en succès grâce à sa discipline et sa passion dans le travail bien fait. Après son brillant passage en la salle Accor Arena à Paris (ex-Bercy en février dernier, où il a accompagné son aîné Aigle Fally Dicap, Gaz Mawete maintient le cap de l'excellence sur le marché du disque avec ses nouveautés qui caracolent dans des night-clubs, bars, fêtes, terrasses,...

Oui ! Le savoir ne ment pas, dit-on. Car, l'artiste continue à défendre valablement son titre de champion sur toutes les lignes.

De la musique au cinéma, il n'y a un qu'un pas. Gaz Mawete vient de révéler aux publics sa dimension d'artiste au talent innombrable. Le chanteur fait ses preuves dans le 7ème art, en incarnant magistralement le rôle d'acteur principal dans la série télévisée «Sur le Canapé». La star kinoise de la rumba urbaine a démontré encore sa prouesse artistique dans le cinéma, après avoir dompté les mélomanes de l'art d'Orphée.

Il est désormais le tout premier jeune -leader et étoile montante de la musique congolaise de sa génération à jouer dans un film. Une très belle expérience pour le Champion du concours jeune talent "Vodacom Best of the best" de se retrouver dans la peau du cinéaste.

«C'est vraiment un réel plaisir de participer dans un projet cinématographique. C'est une nouvelle expérience artistique qui donne désormais une double casquette dans ma carrière professionnelle d'artiste. Je me sens encore très à l'aise dans la peau du cinéaste. J'espère que les fanatiques vont aimer de me découvrir dans l'autre facette de moi. J'ai essayé de démontrer au public ce qui est en moi au-delà de la musique. Ils ont souvent l'habitude de me voir sur une scène de musique mais, cette fois-ci, à travers cette série, nous leur réservons beaucoup d'autres surprises agréables», a déclaré le chanteur Gaz Mawete.

«Sur le canapé» a été projeté en avant premier le 22 octobre 2020, au cours d'une soirée somptueuse à l'hôtel Sulutani à Kinshasa. Un évènement majeur qui a mis sous le coup de projecteur l'ingéniosité et le talent de la jeunesse congolaise dans le cinéma.

Ce film a été réalisé grâce au soutien de la firme télécom «Vodacom Congo» à travers son produit M-pesa.

A la fois attractif et éducatif, «Sur le canapé» décrit certaines réalités dans la société congolaise, en mettant un accent particulier sur la vie en couple (mariage) avec une dose pure d'humour.

Au-delà de son aspect romantique, le concept veut simplement connecter la jeunesse pour un futur meilleur.

Produit par le label de «Tosala Film», « Sur le canapé » a été tournée à Kinshasa. Il contient six épisodes dont les trois premières ont été diffusées au cours de cette soirée marquant sa présentation officielle devant les cinéphiles Congolais.

Cette série, renseigne-t-on, est déjà disponible en exclusivité sur l'application "Vocacom Tv" avant d'être diffusée sur les différentes chaînes de télévision locale à Kinshasa.