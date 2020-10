Seychelles: Wavel Ramkalawan - «Maurice et les Seychelles sont deux frères»

Victoire écrasante du candidat présidentiel Wavel Ramkalawan et de son parti, Linyon Demokratik Seselwa (LDS) aux dernières élections présidentielles et législatives hier, dimanche 25 octobre. Dans une déclaration exclusive à l'express, par notre consoeur Vidya Gappy, il évoque les relations entre les Seychelles, Maurice et le reste de l'océan Indien.

M. Ramkalawan, qui était à sa sixième participation à des élections présidentielles aux Seychelles a renversé le président sortant des Seychelles, Danny Rollen Faure, en remportant près de 55% des voix. Il inaugure une nouvelle ère de leadership politique après des décennies de tentative de remporter la plus haute fonction de l'archipel.

Pilier de la scène politique, il s'était présenté pour la première fois aux élections présidentielles en 1998. Le chef du parti politique Linyon Demokratik Seselwa a vengé sa performance lors de la dernière élection présidentielle, lorsqu'il a perdu la présidence par seulement 193 voix. Le nouveau Président sera assermenté ce lundi à 16h30, heure locale, à la State House.

Ramkalawan prendra ses fonctions avec une forte main politique. Son parti LDS a remporté plus des deux tiers de la majorité lors de l'élection de l'Assemblée nationale qui s'est tenue en même temps que l'élection présidentielle. Linyon Demokratik Seselwa a remporté 66 017 voix sur les 74 634 électeurs enregistrés.

Pour rappel, le même parti- SPUP/ SPFF/ Lepep/US- était au pouvoir depuis le 5 juin 1977. Danny Faure, auparavant vice-président, a été élevé à la présidence en 2016 lorsque son prédécesseur a démissionné après l'adoption d'un amendement constitutionnel limitant les Présidents à deux mandats.

Dans son allocution, Ramkalawan a remercié ses partisans et a noté qu' «à travers les résultats, le peuple des Seychelles nous donne beaucoup de responsabilités. La dernière fois que le pays a fait un tel exercice-deux élection à la fois- c'était en 1998.»

Il a également rendu hommage au président sortant Danny Faure. «M. Faure et moi sommes de très bons amis et une élection ne signifie pas la fin de sa contribution à sa patrie. Notre thème est les Seychelles pour tous ses enfants. Alors, président Faure, je voudrais vous remercier pour tout le travail vous avez fait pour notre pays ... J'attends avec impatience votre contribution continuel au développement de notre patrie», a déclaré Ramkalawan.

De son côté, Faure, qui a pris le relais lorsque l'ancien président James Michel a démissionné en octobre 2016, a déclaré: «Nous avons entendu les voix du peuple seychellois. J'accepte la décision et le souhait du peuple à travers cette élection. Je félicite Ramkalawan en tant que nouveau président élu de la République des Seychelles. Je vous souhaite tout le meilleur ... Vous pouvez compter sur moi car Danny continuera à vivre aux Seychelles. Chaque fois que quelqu'un aura besoin de mes conseils, Danny sera là.».

Linyon Demokratik Seselwa (LDS) a également remporté 20 des 26 districts aux élections de l'Assemblée nationale, les six autres ont été remportés par l'US. Cela représente cinq sièges de plus que ce que le parti a remporté lors des dernières élections en septembre 2016. Même avec deux tiers à l'Assemblée Nationale de son côté, M. Ramkalawan a fait savoir que l'Assemblée Nationale ne prendra aucune de décision par elle-même. «Nous voulons une consultation nationale et inter parti pour ne pas répéter les erreurs commises par le passé. Je demande que cette nouvelle Assemblée nationale prenne ses responsabilités de manière sérieuse et constructive. Nous avons parlé du nouveau rôle que nous voulons que les membres assument dans leurs districts respectifs », a-t-il ajouté.

La tâche imminente du nouveau Président et de son vice-Président sera de composer son cabinet ministériel. Il a noté que son Cabinet sera composé des personnes avec un mélange d'expérience de politicien et d'autres professionnels. Ensuite le président Ramkalawan et son équipe rencontreront le Gouverneur de la Banque Centrale ainsi que le responsable de la Santé publique pour faire un point sur la pandémique COVID-19.

Pour rappel, Wavel Ramkalawan, né le 15 Mars 1961, a été ordonné prêtre en 1985 après des études théologiques au St Paul's Theological College à Maurice, puis a suivi d'autres études en théologie à l'Université de Birmingham. De retour aux Seychelles, il a travaillé dans plusieurs paroisses aux Seychelles, devenant prêtre en charge de la paroisse du Saint-Sauveur. Il a fait son entrée sur la scène politique en 1990.