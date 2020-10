Congo-Kinshasa: Linafoot - Un pénalty libère Renaissance devant Bazano en dernière minute

Une victoire peu importe la manière dont elle est venue, reste la victoire. Le FC Renaissance du Congo a repris la tête du classement, en battant difficilement la Jeunesse Sportive Groupe Bazano 1-0, samedi, au stade des Martyrs de la Pentecôte, en match avancé de la quatrième journée. Une pénible victoire qui ne s'est dessinée qu'à la 90ème minute sur coup de pied de réparation. Un pénalty libérateur boosté avec beaucoup d'énergies par Glody Kikwama Mujinga, ne laissant aucune chance au portier de Bazano, qui pourtant a fait un très bon match.

Un pari gagné pour le coach Camille Bolombo qui, contre Bazano, ne voyait que la victoire. "Nous sommes condamnés à gagner surtout que nous jouerons à domicile. Nous allons faire pression à l'adversaire et de jouer avancer pour que nous puissions gagner le match", avait-il déclaré vendredi à la conférence de presse d'avant match.

C'est la troisième victoire de Renaissance du Congo après les deux premières enregistrées respectivement devant JSK 3-2, et RCK 1-0. L'équipe de Bana Fibo qui compte beaucoup de matches joués par rapport aux autres, six au total, a déjà fait deux matches nuls, notamment contre Maniema Union (2-2) et Dauphins noirs (0-0) et une défaite devant Dcmp (1-2). Ce qui fait de lui le leader du classement avec 11 point.

Pour sa part, Groupe Bazano est à sa quatrième sortie, mais toujours pas de résultats. Les poulains du coach José Mundele qui ont bien tenu avec une défense à la hauteur du match, sont passés juste à côté d'un précieux nul. La main de Katuka dans la surface de réparation en cette dernière seconde du match aura été fatale.

Une main que José Mundele n'a pas du tout appréciée. Il s'en est pris à l'arbitrage dans ses propos après le match. «Nous regrettons. C'est inexplicable, je regrette l'arbitrage. Nous avions le match en main», s'est-il exclamé. Pour sa part, Camille Bolombo ne s'est pas empêché de se réjouir. «Lorsqu'on joue et on gagne, ça donne du plaisir. Nous avons mérité cette victoire. Pour la suite, j'ai des joueurs qui ne se sont pas encore exprimés et que je dois devoir commencer à intégrer petit à petit pour remanier l'équipe».

Renaissance du Congo, dixit Camille Bolombo, joue pour le titre.

JSK-Rangers 1-1

Peu avant ce match, la Jeunesse Sportive de Kinshasa et l'AC Rangers se sont séparées par un score nul de 1-1. Kirombozi a ouvert le score pour les Académiciens à la 5ème minute d'une frappe limpide. Et, JSK a réagi à la 30ème minute grâce à Mbala Bloda. Lors de la deuxième mi-temps, il n'y a pas eu de buts. Un bon match nul entre les deux équipes qui n'ont pas gagné depuis le début du championnat.