Congo-Kinshasa: Formation citoyenne et politique - Ingele Ifoto place Kasa-Vubu sous contrôle de la DDC !

Pour cette rencontre de la Dynamique pour la Démocratie au Congo, l'occasion était propice pour l'émissaire du Député National, l'élu de la Funa, l'Honorable Jean- Marie Ingele Ifoto, de poursuivre son calendrier d'implantation du parti politique dans la province de Kinshasa.

Le troisième site qui est tombé sans le secours d'aucune main est la commune scientifique de Kasa-Vubu où les nouveaux adhérant ont été accueillis par le Président de la Fédération de Kinshasa, Germain Ngoma.

La cérémonie a débuté par la présentation du catéchisme du parti, la présentation des cadres nationaux et locaux ainsi qu'une cure importante d'informations liées notamment, à l'actualité, était au rendez-vous.

Jean-Marie INGELE IFOTO qui tient à la valeur de l'homme et surtout, au respect des lois et règlements qui régissent le fonctionnement de l'Etat Congolais, avait insisté auprès de son émissaire, M. Germain Ngoma, de partager avec les camarades du parti sur la nécessité de cultiver la culture de respect de texte et d'engagement politique.

Il a également invité ce dernier à la vigilance et d'être toujours aux aguets pour attendre les consignes du parti.

Dans la rubrique de formation et information, il est revenu sur le choix judicieux qu'avait opéré le Député Jean-Marie INGELE IFOTO de militer sous les couleurs du FCC dont l'Autorité morale, le Sénateur à vie, est le Raïs Joseph Kabila Kabange, pour la sauvegarde des intérêts du Congo notamment, la pérennisation des avancées de la jeune démocratie congolaise.

A propos de l'avenir de la coalition FCC-CACH, Germain Ngoma se réfère à la dernière déclaration politique de la méga plateforme politique FCC consistant à attendre le détail de la déclaration de Félix Tshisekedi qui sera communiqué, le moment venu, aux entités membres afin d'en assurer le relais avec certitude.

Au demeurant, il a exhorté aux membres de militer dans la discipline et de respecter les autorités établies du pays, car selon le député Jean Marie INGELE IFOTO, Joseph Kabila reste le modèle de la démocratie, non seulement pour la RDC, mais également pour l'Afrique, qui tient jour et nuit au développement durable de son pays, uni, fort et prospère.

Il sied de noter qu'ils étaient environ plus 500 membres qui ont adhéré librement au sein de cette Formation politique qui au nom de la sincérité et la valorisation de l'homme au centre de tout intérêt.

A l'issue de cette activité, la commune Kasa-Vubu est dotée de deux fédérations supplémentaires, et celle de Kalamu à trois, au regard du nombre d'adhérents.

La cérémonie a eu lieu ce dimanche 25 octobre 2020 dans la salle de conférence chez Maki, située dans la commune de Kasa-Vubu, non loin du terrain Assosa.